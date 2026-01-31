看夜櫻突喊「我住新北市」！李四川：希望是個更有花的城市

2026年新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨的人選仍舊未定，台北市副市長李四川呼聲極高，他的動態也引發各界關注。值得注意的是，李四川今天（31日）在臉書發文分享內湖樂活夜櫻季照片，並表示希望新北市「是一個更有花的城市」，引發聯想。

李四川。（圖／中天新聞）

台北市府表示，「2026 樂活夜櫻季」在30日晚間於內湖樂活公園正式登場，今年展期自1月30日至2月22日止。除了「音x櫻」主題式活動外，亦規劃一場假日限定內容於2月7日（六）舉辦的「櫻下畫映日」，邀請市民在不同時段走入園區，感受花季的多元樣貌。

李四川表示，樂活夜櫻季已成為台北迎春的重要活動。今年以永續為核心概念，不僅展現市府在推動環境友善及城市美學的努力，櫻花步道在整體動線規劃與環境氛圍上都更加成熟，希望市民能以輕鬆愉快的方式走入公園，在城市中感受春天的氣息。

李四川在臉書上分享夜櫻景色。（圖／翻攝李四川臉書）

李四川今天也在臉書發文分享樂活夜櫻季，他表示，「有花的城市，才有品味」。內湖樂活公園夜櫻季已開始，櫻花雖然只開了兩成，但花蕾飽滿，春節前滿開，一定美艷，請大家搭捷運來賞夜櫻。他還有感而發地表示，「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。」

