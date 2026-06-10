看好下半年！ 豊漁餐飲單月破億元創新高 精緻到民生餐飲12品牌店數達61家

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由米其林二星主廚稗田良平監製「作 天麩羅・割烹」，近期將於台中漢神洲際購物廣場開幕。

今（10）日豊漁餐飲集團公告5月合併營收達1.07億元，較去年同期成長28.47%，創下歷年同期新高；累計2026年前5月合併營收達4.86億元，年增17.09%。

上個月才在遠百竹北店開出民生餐飲品牌壽喜燒、水炊鍋；近期又於台中漢神洲際購物廣場開幕由米其林二星主廚稗田良平監製的「作 天麩羅・割烹」，成為豊漁餐飲集團集團高端餐飲版圖的新成員。

受惠於勞動節連假、母親節聚餐商機挹注，以及新展店效益持續發酵，帶動來客數與營收同步攀升，推升5月營收表現亮眼，再度改寫集團單月營收歷史新高紀錄。

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豊漁表示，今年以來集團持續推動多品牌發展策略，旗下涵蓋初魚鮨、初魚鉄板料亭、牛喜壽喜燒水炊鍋、季樂和牛鐵板燒、長浜魚屋、朝炭、和庵等品牌，並積極拓展百貨商場與商業據點。檔期加上展店帶來的效益，加上經營全客群，也讓單月營收破億元。

同時，全新個人鍋物品牌「Shabu家」預計於6月13日正式於中和環球購物中心開幕。豊漁也表示，對下半年營運表現維持謹慎樂觀、穩健成長看法。

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