看好了世界！「台海有事論」鬧上聯合國 大陸施壓國際目的曝光

外媒分析，大陸對日本首相高市早苗的「台灣有事論」大做文章，是藉打擊日本，做給國際社會看，讓世界各國知道，日後台海一旦發生爭端，應該怎麼做。

彭博社報導，在日本首相高市提出「台灣有事論」之後，大陸反應激烈，不但採取了一連串的反制措施，而且還向聯合國提出申訴。有分析指出，大陸方面故意讓爭端升級，就是要讓國際間知道，一旦未來台灣發生衝突，要不然就是站在北京這一邊，要不然就是保持中立，不得插手。（葉柏毅報導）

大陸駐聯合國大使傅聰，21日致函聯合國秘書長古特瑞斯，指控日本首相高市早苗所謂的「台海有事論」表態，已經違反了國際法。傅聰並表示，一旦日本膽敢軍事介入台海，將構成侵略行為，中國將堅定維護主權和領土完整。

分析指出，中國大陸巧妙地利用了這次高市失言，順勢向國際社會施壓。不管施壓的結果如何，大陸這次藉由「台灣有事論」，大鬧一陣，已經可以迫使世界各國，思考他們對台灣問題的立場，這對北京而言，就已經足夠。