看好何欣純選上台中市長？林家興宣示再戰立委

〔記者陳建志／台中報導〕去年跟何欣純競選台中第7選區立委落選的國民黨林家興，昨晚在臉書透露，再戰下次立委的企圖和意願，不過貼出的一張截圖「何欣純要選台中市長，立委席次會由誰出來接棒？」卻讓外界解讀是否他看好何欣純會當選市長，才會空出立委席次？林家興澄清，下屆市長自己還是看好國民黨，認為何欣純最有可能是回鍋跟他再戰一次立委，而且有信心下次可以贏她。

國民黨林家興2024年空降台中參選第7選區立委，挑戰民進黨立委何欣純，雖最後落選，不過拿下9萬5千多票，外界認為已是不錯的成績，他落選後繼續在台中蹲點，擔任台中市政府工策會副總幹事，昨晚並在臉書發文表示，最近不少人問他，「你還會留下來嗎？」、「你要不要回台北？」強調「會信守當時的承諾：我會留在台中、留在屯區繼續服務、回饋與努力。」宣示再戰立委的意願。

不過林家興貼出一張截圖，有網友問「何欣純要選台中市長，我現在擔心大里、太平的立委席次會由誰出來接棒？」林家興親自留言回覆「我知道深耕不容易，我會做給大家看」，外界解讀若大里、太平立委席次空出來，表示何欣純選上台中市長，好奇是否林家興看好何欣純，不看好江啟臣？

林家興對此做出澄清，強調立委和台中市長是不同時間選舉，何欣純參選市長一定也是帶職參選，自己認為何欣純要選上市長的機會很小，下一屆市長還是國民黨的機會大，因此最有可能是回鍋跟他再戰一次立委，並且信心滿滿表示，下一次兩人再戰一次，非常有信心可以贏何。

林家興強調，雖然參選這區立委知道還有其他人有意願，但只要有公認比他更適合出戰、得到在地更多認同且會贏的人選，自己也願意支持他(她)，不過自認目前自己還是最適合的人選，會繼續深耕地方。

