看好剛性需求 永慶房屋土城開第11店、穩步邁向雙北350店

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

儘管房市交易量尚未全面回溫，永慶房屋仍對後市展現高度信心。自去年12月宣布展店計畫後，不到兩個月即迅速落實，2月6日於新北市土城區開出第11家門市，穩居土城區門市數最多的房仲品牌（註），展現強勁的展店執行力，也持續穩健朝雙北350家門市的長期目標邁進。隨著據點持續擴張，永慶房屋同步擴大徵才，祭出業務新人首年72萬元的收入保障，成為轉職者安心踏入房仲產業的重要後盾。

看準剛性需求穩定，永慶房屋將展店重心鎖定重劃區與交通樞紐周邊。永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，土城區擁有ㄒ與科技產業聚落，就業人口穩定，支撐區域基本買盤；加上捷運板南線行經，未來萬大線通車後，交通機能可望再升級，為區域發展注入新動能。相較新北第一環行政區，土城房價對首購與自住族群相對友善，近年交易量也呈現逐步成長，因此永慶房屋將2026年布局市場的第一站選在土城，提前卡位區域發展潛力。

除土城外，永慶房屋下一波展店規劃則鎖定新莊區。陳賜傑表示，永慶房屋長期深耕新莊，門市數量已穩居區內第一，新莊包含副都心、頭前重劃區及塭仔圳等開發熱區，住宅產品選擇多元，可滿足首購、換屋到自住等不同族群需求；同時具備機場捷運、台北捷運環狀線與台65線等交通優勢，串聯雙北生活圈，通勤便利性高，讓區域房市交易量維持穩定表現。面對政策抑制投資、市場回歸自住需求的環境，他認為正是房仲業布局服務據點的關鍵時刻，永慶房屋將透過更密集的門市網絡，提供消費者即時、誠實且高品質的購售屋服務。

因應展店加速，永慶房屋持續推動「永慶薪自由」招募方案，提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，讓新人在沒有經濟壓力的情況下專心學習，逐步累積專業實力。公司同時結合AI科技應用、團隊合作制度與完善福利，打造高效率、高收入且兼顧生活品質的職場環境。保障期結束後，業務人員每月薪獎收入4萬元起，底薪最高可達7.5萬元，業績獎金不設上限，並另有海外旅遊獎勵、幸福成家基金等多項福利。永慶房屋也廣邀對房仲產業有熱情、勇於挑戰自我與高收入的求職者加入，共同開創多元且具成長性的職涯舞台。

