看好南港未來發展潛力 國泰悠陽、擎天森林、華固天匯滿足不同購屋需求 5

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

台北市南港區是北台灣發展焦點，除了世界級品牌總部持續進駐，生活機能也不斷提升。永慶房屋分析永慶房仲網的南港區熱門點閱社區，發現「國泰悠陽」、「擎天森林」、「華固天匯」關注度高，從小宅到豪宅都能滿足，未來輝達研發中心完工後，可望再次帶動周邊人口移入。

永慶房屋南港重陽直營店長陳立維表示，「國泰悠陽」今年剛交屋，社區共112戶，位於重陽路以南的位置，離發展最好的昆陽地區很近，步行到捷運昆陽站跟南港車站都約12分鐘，鄰近也有大型量販店，是國泰建設第一批在南港的建案，社區最大優勢是公設完善，且公設比只有26%，以新大樓來說相當少見。

廣告 廣告

「國泰悠陽」坪數規劃從33坪到63坪都有，60坪以上房型佔社區半數以上，目前成交行情每坪在107萬到110萬間，33坪房型在總價4千萬元左右。陳立維分享，包括輝達研發中心將進駐的位置，以及陽明海運的第二辦公室都在附近，未來辦公室人口陸續進駐後，這裡將會是新移入人口最佳居住地點，上班十分方便。若想選擇環境清幽的居住環境，相對低調內斂的「 國泰悠陽」是不錯選擇。

看好南港未來發展潛力 國泰悠陽、擎天森林、華固天匯滿足不同購屋需求 7

「擎天森林」同樣今年交屋，地理位置及條件都相近「國泰悠陽」，是南港區少數有千坪基地的新大樓，社區擁有1813坪的基地面積， 擁有近1300坪的綠化空間，是26樓的超高樓社區， 除了是附近少見的SE鋼骨結構，設計上還特別注重制震功能，公設齊全，公設比近34%。

陳立維表示，「擎天森林」規劃22坪到47坪。22坪到27坪的成交價格落在每坪105萬到120萬間，39坪到47坪是三房以上格局，成交單價110萬上下。兩房加上車位總價約3千萬元，三房以上總價4500萬元左右。社區前往台北流行音樂中心也很近，步行約5分鐘就到，居住環境不會太吵鬧，卻能兼顧各種居住條件，來看屋的族群也以年輕客戶居多。

永慶房屋南港園區直營店長張富傑表示，「華固天匯」屋齡13年，由老字號豪宅建商華固建設推出，社區正前方就是Lalaport商場，附近就是南港軟體園區，走到捷運南港軟體園區站只要3分鐘，開車到快速道路或是高速公路都很便利，匯集各方面的優勢，屬於南港區的指標豪宅。

「華固天匯」基地面積1367坪，是南港區唯一有制震加上隔震結構的建案，社區內保留超過600坪的綠化造景，加上社區退縮20米，外面還有車道，大幅減少住戶受到車流聲的影響。社區規劃83坪及92坪的四房房型，只要釋出就會快速成交，今年三筆交易每坪單價約100萬，總近9千萬元到1億元間。張富傑表示，比起鄰近預售屋建案最近成交130萬到150萬之間，在高總價市場來說有競爭力，因此備受關注。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【有影】永慶AI特助勇奪LINE「最佳創新科技運用獎」金獎 領先業界進入全新「問房」時代！

青年最愛電梯大樓 永慶揭曉30至39歲購屋偏好

【文章轉載請註明出處】