看好南高雄！境外法人豪砸2.8億買全棟商辦 專家：出租、開旅館兩相宜

記者陳韋帆／高雄報導

高雄科技產業、觀光起飛，境外法人買下全棟「青年館大樓」，在地房仲指出，全棟購入商辦可穩定收租或可彈性改建，可謂是金雞母。（圖／台灣房屋提供）

高雄科技產業、觀光起飛，吸引境外旅館業法人整棟買商辦！「青年館大樓」今年7月「貝里斯商優亨」，以約2.8億元現金購入。在地房仲指出，高雄在科技產業、觀光發展蓬勃下，企業紛紛卡位精華商辦，全棟購入商辦可穩定收租或可彈性改建，可說是金雞母。

內政部實價登錄資料，高雄苓雅區青年一路「青年館大樓」，今年7月由「貝里斯商優亨(股)公司」以總價約2.8億無貸款購入整棟12層樓含48車位，創該區今年最高總價交易。

「貝里斯商優亨」多角化營業項目 買下全棟商辦出租自用兩相宜

台灣房屋三多捷運加盟店經理潘秀芬表示，「貝里斯商優亨」登記營業項目除旅館業背景，亦有不動產租賃、買賣業等，旗下商旅「鮪魚家族飯店」於鹽埕、高雄火車站等景點商圈均設有分館，「貝里斯商優亨」買下「青年館大樓」，除作為商辦出租頗具效益，亦可改建為品牌商旅，以拓展相關事業營運。

廣告 廣告

她進一步說明，「青年館大樓」鄰近新崛江、五福商圈、高流等熱門觀光景點，為南高雄核心區段之一，未來亦鄰近捷運黃線Y12站機能，1、2樓目前由銀行租月，3樓以上約單層面積約180~200坪，適合企業總部，粗估投報率約5~6%，市場表現頗為亮眼。

政府管住不管商 旅宿巨頭購買高雄全棟商辦非個案

除「青年館大樓」外，高雄前金去年8月也有另一筆億級商辦交易，河堤集團旗下「河堤管理顧問(股)公司」以約1.5億元整棟購入「中華百富大樓」，該集團事業跨足旅宿、餐飲、遊艇業等，同樣於高雄、墾丁均設有多家連鎖商旅。

李家妮指出，亞灣商務、觀光活動正熱，對於財力雄厚的企業而言，購入區位良好的全棟商辦，既可出租亦可自行使用營業，等於擁有一隻「金雞母」，而目前法人購買不動產政策上「管住不管商」，法人購買商辦不受限制，遠比住宅更具吸引力，也是商辦市場在房市翻轉下，依舊有大筆交易的原因。

更多三立新聞網報導

要讓阿嬤搬得回來！廣慈都更研討會爆千人搶聽 富品揭地主必知的六件事

台灣小宅購屋比加劇！只是高房價害的？專家：建商與科技人士功勞不小

房價差「炸出84%」苗栗竹南、頭份逆襲全台最猛黑馬 他:竹科人炒房奇蹟

危老案撞三關卡「人、中華民國、新光整併」 昇樺谷念勝揭六年整合心酸

