看好印尼3億人口連鎖商機 外交部「經濟外交」助攻加盟協會

鍾和風/高雄報導

台灣連鎖加盟促進協會10月28日起造訪印尼，除代表台灣參加世界連鎖加盟年會與亞太會，亦在外交部、中華民國對外貿易發展協會、以及中國生產力中心的協助下，深入考察印尼市場與在地企業，為台灣品牌進軍印尼做布局。

看好印尼3億人口連鎖商機,外交部「經濟外交」助攻加盟協會。(圖/加盟協會提供)

行政院日前宣布成立的「經濟外交工作小組」，由外交部長林佳龍領軍，提出「總合外交」政策，將台灣打造成為經濟日不落國，其中的重點項目就是要結合價值外交及經濟外交，組成跨部會策略小組，協助台灣品牌走向國際，因此本次的台灣連鎖加盟印尼商務考察團，就是由駐印尼代表處洪振榮大使親自接待，並聯合經濟部與外交部各領域的專業同仁，針對印尼的投資環境、人文、地理、法規遵循等面向進行深入的說明。

洪振榮大使表示，印尼人口3億人，光是首都雅加達就有3千萬人；全國年齡中位數為28歲，14歲以下人口更佔20%，具備龐大的消費與勞動市場潛力，已經有非常多的台灣企業在此取得空前成功；代表處同時也提醒，在印尼做生意要有合適的在地合作對口，鼓勵台灣品牌可以多多赴印尼投資，代表處可以協助台商對接合適的在地商務合作伙伴。洪振榮大使也親自帶領考察團造訪印尼在地極為成功的火箭電商，了解在地市場運作。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，這次到印尼，親身體驗到外交部「經濟外交」的力量與溫度。過去常在媒體上看到林佳龍部長親力親為，這回更深刻感受到駐外團隊的熱誠與專業，結合外貿協會等單位的資源全力協助台灣品牌走出海外，也要特別感謝外貿協會董事長黃志芳的協助。若全世界的外館都這樣積極細心，臺灣企業拓展國際市場必將如虎添翼。

而在地合作對口方面，外貿協會董事長黃志芳也安排駐印尼蕭鳳岐主任，協助引薦印尼留台校友總會與台灣連鎖加盟促進協會對接；印尼留台校友大多曾赴國立台灣大學、成功大學等頂尖名校留學，對台灣有深厚情感，對於引進台灣品牌到印尼展現高度興趣，雙方進行深入交流，為未來的合作奠定良好基礎。