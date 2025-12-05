看好台中七期 信義代銷：經濟與生活雙軸心、不輸國際大城市
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
放眼全球，紐約曼哈頓中城、倫敦金絲雀碼頭、巴黎拉德芳斯、東京六本木，這些國際大城的核心區塊，無不集結政府機關、企業總部、高端商業與菁英住宅，成為城市的經濟與生活雙軸心。觀察台灣房市多年、擁有厚實房產銷售經驗的信義代銷表示，台中七期正在以這樣的國際模板落實成形，七期不僅是台中最具代表性的重劃區，更逐漸對齊國際大城核心的高度與價值，成為資本與生活品味齊聚的城市焦點。
信義代銷進一步表示，國泰人壽投資的「國泰置地台中101」預計 2027 年完工，將刷新台中天際線，打造中台灣最高國際級商辦地標。聯聚中維、興富發 63 層摩天案、寶璽天讚、飯店與商辦複合體等超高建設亦接續到位，驅動總部經濟與國際品牌進駐，進一步鞏固七期作為台中資產核心的地位。這場建設紅利，讓七期不僅是高端住宅首選，更是串連產業、資本與國際視野的關鍵據點。
在高密度發展的七期核心旁，七期南側則以「純住宅」姿態脫穎而出。擁有完整生活機能卻遠離商業嘈雜，低密度、低容積的規劃，使得南七期成為高資產自住族群尋求靜謐與保值的理想場域。
鉅陞建設深耕台中多年，以「有感建築」為核心品牌理念，從設計到交屋、從客變到社區代管，打造「一條龍服務體系」的ALL IN ONE體驗，持續交出高品質住宅作品，穩固市場口碑，今年，更進化導入「第三方驗屋」制度，提供七大類 40 項檢測報告，與24小時工程監控，全面提升購屋透明度與信賴感。此次更攜手信義房屋品牌，在全台最廣泛的通路網絡，為七期南側純住宅市場注入強大動能，「鉅陞大藴」提供給消費者兼具品質與信賴的最佳選擇，為七期資產佈局與理想居住設定新座標。
更多FTNN新聞網報導
信義代銷獲台灣代銷業大評鑑金獎 唯一連四年獲獎
低碳標示納綠色金融！2025 GRESB 年會 揭露建築淨零最新藍圖
信義房屋3店長獲選「傑出店長」 人才培育實力與服務口碑受肯定
其他人也在看
台灣房屋AI地產機器人5.0 推T寶對話智能選屋
AI技術日新月異，產業應用也推陳出新，台灣房屋集團引領業界 AI 技術趨勢，推出的「AI 地產機器人 5.0」再進階，除了原本的「性價比清單」能分析物件亮點與市場條件，協助業務提升與買賣雙方的溝通，同時結合生成式 AI 與大語言模型（LLM）的深度理解能力，推出「AI T寶幫你選」的功能，協助買方比對需求、精準挑選最適合的物件，為消費者打造更智慧、快速且以使用者為中心的地產服務，全面升級不動產交易服務體驗。台灣房屋 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
安信建經再創佳績 獲信託業公會創新推廣獎勵肯定
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導安信建經致力推動信託金流管理機制的創新與落實，於112年在履約保證服務中加入信託以保障客戶資金安全，服務廣獲市場好評，如...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普政府：來美看世界盃、奧運等重大賽事球迷 優先處理簽證
川普政府指示海外使領館，優先處理2026年世界盃 、2028年奧運等賽事球迷和投資人的簽證。世界日報World Journal ・ 18 小時前 ・ 發起對話
《金融股》首屆永豐金科技年會登場 秀AI兩大應用成果
【時報記者張佳琪台北報導】永豐金(2890)自2020年啟動數位變革專案有成，今（5）日舉行首屆「2025永豐金控科技年會」，發表永豐金控在AI應用上的階段性成果與未來布局。會中並分享永豐金如何以科技為引擎，重塑金融服務的速度、精準度與體驗想像。活動吸引近400人參與，反應各界對AI金融科技高度關注。 永豐金科技長張天豪於年會中說明永豐近年的AI願景與行動。他表示，永豐長期透過實務專案與業務單位建立合作模式、累積信任基礎，讓後續AI應用得以全面擴展。張天豪說，今年永豐啟動更全面的AI推動計畫，透過Agent模組化、知識結構化與系統API化，加上人才培育、運算基建與全方位安全防護，打造可快速擴展的「永豐AI宇宙」，以最自然、貼心又可靠的方式洞悉客戶需求、提供即時服務，持續落實以客戶為中心的「智慧金融」。 本次年會還邀請多位國際級講者，以全球視角剖析AI趨勢與金融業實務落地。台灣微軟首席技術長花凱龍特別分享全球與台灣金融業的AI布局與應用現況、數位政策與責任治理；NVIDIA資深解決方案架構師李正匡解析生成式AI的技術演進，如何運用開源套件簡化Agent開發、提升效能並降低開發工作量。另外時報資訊 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
房租飛漲 從舊金山擴大至中半島和東灣
舊金山房租近來不斷上漲，現在更擴大到周邊中半島和東灣地區，使原本就昂貴的灣區租金上升到另一個新高度。世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
吳靜怡酸黃國昌「穿草鞋」搬進北市豪宅 四叉貓幫畫10分鐘生活圈地圖
民眾黨主席黃國昌長期高舉「居住正義」旗幟，不過名下擁有20多筆土地與房產，其汐止老家曾爆違建及將保護區土地作為停車場用地，又有個建商岳父等爭議，常引發外界對其「雙標」的質疑。《鏡報》今（4日）又獨家踢爆，黃國昌一家早在一年多前悄悄入住台北市大安區仁愛路四段的近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區。政治評論員吳靜怡狠酸，民眾黨的最大破綻是偽裝成蘇乞兒，不斷跟支持者乞討；網紅四叉貓也忍不住打開地圖，直呼近期政論節目常討論的幾處地點，黃國昌新家走路10分鐘都可抵達。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
現代日式混搭透天別墅，130坪自地自建共築親子暖時光
當俐落的現代線條邂逅溫潤自然的日式元素，這座130坪的現代日式混搭宅，以自地自建的精心規劃，實現屋主心中理想的家園。在寬闊的格局中，無論是女主人的專屬手作角落、孩子們的遊戲天地，或是長輩品茗賞景的茶室，皆在這個空間中自然展開，於悠閒時光裡和家人共享恬靜的陪伴。設計家 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
【金仲獎報導】台北到彰化，她把異鄉走成故鄉！張明子：當房仲不是賣房子，是當「信任的守門人」
她選擇用最「笨」卻最踏實的方法：走進市場、社區與人群，用雙腳認識每條街道，用時間證明自己的誠懇。賣厝阿明 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
好市多黑五後掀新話題 萬物皆漲網熱議：「下個恐漲會員費」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導跑跑跑，美式賣場好市多（Costco）黑五優惠造成會員瘋搶。有會員詢問，還記得黑五週為了買什麼在賣場裡奔跑，話題引發會員們...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 223
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 104
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 627
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 11 小時前 ・ 8
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 164
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102