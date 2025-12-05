看好台中七期 信義代銷：經濟與生活雙軸心、不輸國際大城市

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

放眼全球，紐約曼哈頓中城、倫敦金絲雀碼頭、巴黎拉德芳斯、東京六本木，這些國際大城的核心區塊，無不集結政府機關、企業總部、高端商業與菁英住宅，成為城市的經濟與生活雙軸心。觀察台灣房市多年、擁有厚實房產銷售經驗的信義代銷表示，台中七期正在以這樣的國際模板落實成形，七期不僅是台中最具代表性的重劃區，更逐漸對齊國際大城核心的高度與價值，成為資本與生活品味齊聚的城市焦點。

台中七期重劃區的文心森林公園，為城市提供休憩綠地。（圖／信義房屋）

信義代銷進一步表示，國泰人壽投資的「國泰置地台中101」預計 2027 年完工，將刷新台中天際線，打造中台灣最高國際級商辦地標。聯聚中維、興富發 63 層摩天案、寶璽天讚、飯店與商辦複合體等超高建設亦接續到位，驅動總部經濟與國際品牌進駐，進一步鞏固七期作為台中資產核心的地位。這場建設紅利，讓七期不僅是高端住宅首選，更是串連產業、資本與國際視野的關鍵據點。

在高密度發展的七期核心旁，七期南側則以「純住宅」姿態脫穎而出。擁有完整生活機能卻遠離商業嘈雜，低密度、低容積的規劃，使得南七期成為高資產自住族群尋求靜謐與保值的理想場域。

鉅陞建設深耕台中多年，以「有感建築」為核心品牌理念，從設計到交屋、從客變到社區代管，打造「一條龍服務體系」的ALL IN ONE體驗，持續交出高品質住宅作品，穩固市場口碑，今年，更進化導入「第三方驗屋」制度，提供七大類 40 項檢測報告，與24小時工程監控，全面提升購屋透明度與信賴感。此次更攜手信義房屋品牌，在全台最廣泛的通路網絡，為七期南側純住宅市場注入強大動能，「鉅陞大藴」提供給消費者兼具品質與信賴的最佳選擇，為七期資產佈局與理想居住設定新座標。

