看好台商海外拓展商機 中信銀印尼三寶瓏分行開業

（中央社記者蘇思云台北9日電）中信銀行今天宣布印尼子行（PT Bank CTBC Indonesia）三寶瓏分行（Semarang Branch）今天開業。中信銀指出，三寶瓏分行位在中爪哇，是目前新進台商投資與現有台商擴廠的重要地區，預期分行設立有助於活絡地方經濟，並強化海外發展版圖。

中信銀行今天發布新聞稿，三寶瓏分行正式開業，包括駐印尼代表洪振榮、印尼金管局與央行代表、印尼中爪哇台商會理事長黃媽易、中信銀行印尼子行董事長詹庭禎等逾80位貴賓出席開幕儀式，見證中信銀深耕印尼市場的里程碑。

詹庭禎表示，成立於1997年的中信銀行印尼子行，憑藉穩健的資本結構與營運績效，已成為印尼表現亮眼的金融機構之一，總資產達印尼盾26兆元（約新台幣494億元），共設有12個營運據點，分布於西爪哇的雅加達、萬隆及東爪哇的泗水，新開業的三寶瓏分行位在中爪哇，是目前新進台商投資與現有台商擴廠的重要地區，可補足中信銀行印尼布局，強化海外發展版圖。

中信銀指出，近年台商赴印尼投資呈現穩健成長態勢，主要受惠於印尼龐大的2.8億人口市場、年輕勞動力結構，以及政府積極推動的投資便利化政策。

台商早期多以紡織、製鞋、金屬加工等勞力密集產業為主，中信銀指出，因全球供應鏈重組、美中貿易緊張及東協內需崛起，投資型態逐漸轉向機械、電子零組件、汽機車零配件、精密製造與智慧化設備等中高階產業；食品加工、批發流通、物流與內需導向的服務業也明顯增加。

中信銀觀察，目前印尼的三寶瓏、泗水、巴淡島等港口與工業區因具備勞動力與出口條件，兼具內需市場與出口基地雙重價值，已成為台商在東協中僅次於越南的關鍵據點。其中，西爪哇和中爪哇為台商主要落腳地，更是未來製造轉移與區域市場深化的重要目的地，在區域供應鏈中的角色正逐步增強，預期未來仍是全球企業關注的重要市場。

中信銀行在全球14個國家與地區設有超過370處據點，在新加坡、印度、越南設有分行，印尼與菲律賓設有子行，也在馬來西亞、緬甸設有辦事處，更是泰國LHFG金融集團最大股東，東南亞布局完整。（編輯：張良知）1141209