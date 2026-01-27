看好台灣經濟 9成美商加碼投資

台灣美國商會理事長陳幼臻27日表示，希望關稅協議順利在台實施，以免發生與韓國相同狀況。（陳君瑋攝）

韓國遲遲未履行與美方達成的關稅協議，美國總統川普宣布將韓國對等關稅從15％提高至25％。台灣美國商會理事長陳幼臻27日表態，希望關稅協議順利在台實施，以免發生與韓國相同狀況。商會執行長魏凱表示，若韓國關稅提高至25％，短期內將使台灣部分產業更具競爭力，這並非商會樂見的發展方向。

台灣美國商會昨公布「2026年商業景氣調查」，92％受訪外商規畫今年維持或增加在台投資；82％對未來12個月台灣經濟前景具信心，對未來3年的信心比例更進一步升至84％。

尤其高科技產業部分，2025年已有84％在台外商回報營收持平或成長，主要動能來自先進製造、半導體與AI相關供應鏈需求，去年實際投入AI與物聯網的企業比例達28％，高於原先預期的12％；展望今年，32％受訪者計畫持續加碼相關投資。

風險評估方面，商會調查顯示，國家安全與兩岸關係仍是外企最關注的議題，但對實際營運的衝擊有限，僅7％受訪者回報2025年出現重大營運中斷，相較於撤出市場，46％企業選擇強化營運持續計畫，以因應外在不確定因素。

陳幼臻指出，企業選擇留在台灣，並非風險不存在，而是透過韌性規畫與營運布局，對風險的管理能力持續提升；儘管地緣政治與貿易碎片化帶來不確定性，台灣穩健的經濟基本面，以及在全球科技與供應鏈的關鍵角色，仍是企業布局重要考量。

她表示，美台貿易協議已朝正確方向邁出一大步，為美台間長期合作提供框架，該協議本身不僅針對關稅，對美台經濟及雙方如何合作建構台灣的科技未來提供清晰路徑，商會希望美台關稅協議能順利實施，「不樂見台灣出現與韓國相同情況。」