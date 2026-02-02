看好台灣遊戲潛力！Side擴大在台營運規模，計劃整合AI技術提升服務效能

全球遊戲服務供應商 Side 正式插旗台北，新工作室已於本週開幕，預計將為當地遊戲產業帶來至少 75 個工作機會。此次布局被視為 Side 拓展亞洲市場的重要一步，也顯示出台北在全球遊戲產業鏈中的吸引力正持續上升。

Side和PTW Holdings的代表蒞臨全新的台北工作室 由左至右分別為 Martin McBride（Side溝通長）、橘鐵平（PTW控股執行長兼總裁暨Side董事長）、張趯馨（Side台北工作室負責人）、夏曉群（Side亞太區副總裁）（來源：Side 官方提供）

據統計，台灣遊戲市場規模預計在 2030 年達到 46.4 億美元，玩家數約 1,450 萬人，消費力與影響力均受國際關注。Side 選擇在此時擴大在台規模，除看好市場潛力，也計劃引入 AI 技術整合至測試與在地化服務，進一步連結台灣蓬勃的開發者生態。

Side 執行長 Deborah Kirkham 表示：「台北新工作室不只是一個據點，更是我們對台灣遊戲產業與創意人才的承諾。團隊將持續導入創新資源，運用 AI 工具為客戶創造更高價值。」

台北工作室負責人張趯馨（Frank Chang）指出，台灣團隊具備東西文化交融的獨特優勢，在品質保證（QA）、在地化與測試（LQA）方面表現出色，去年已完成超過 100 個專案，並有約 10% 員工獲得晉升。未來團隊將與 Side 全球工作室協作，支援主機、PC 及手機等多平台專案。

Side 近年從品質保證服務擴展為全方位遊戲開發支援企業，去年更與電競品牌 Razer 合作推出 AI 測試工具，預計 2026 年進一步將 AI 導入在地化流程，提升服務效能。

隨著台北新據點的啟用，Side 在全球的工作室據點已超過 15 個，遍及亞洲、北美、歐洲與南美，持續強化其國際遊戲開發服務網絡的布局。

