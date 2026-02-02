Yahoo遊戲編輯部

看好台灣遊戲潛力！Side擴大在台營運規模，計劃整合AI技術提升服務效能

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部

全球遊戲服務供應商 Side 正式插旗台北，新工作室已於本週開幕，預計將為當地遊戲產業帶來至少 75 個工作機會。此次布局被視為 Side 拓展亞洲市場的重要一步，也顯示出台北在全球遊戲產業鏈中的吸引力正持續上升。

Side和PTW Holdings的代表蒞臨全新的台北工作室 由左至右分別為 Martin McBride（Side溝通長）、橘鐵平（PTW控股執行長兼總裁暨Side董事長）、張趯馨（Side台北工作室負責人）、夏曉群（Side亞太區副總裁）（來源：Side 官方提供）
Side和PTW Holdings的代表蒞臨全新的台北工作室 由左至右分別為 Martin McBride（Side溝通長）、橘鐵平（PTW控股執行長兼總裁暨Side董事長）、張趯馨（Side台北工作室負責人）、夏曉群（Side亞太區副總裁）（來源：Side 官方提供）

據統計，台灣遊戲市場規模預計在 2030 年達到 46.4 億美元，玩家數約 1,450 萬人，消費力與影響力均受國際關注。Side 選擇在此時擴大在台規模，除看好市場潛力，也計劃引入 AI 技術整合至測試與在地化服務，進一步連結台灣蓬勃的開發者生態。

廣告
（來源：Side 官方提供）
（來源：Side 官方提供）
（來源：Side 官方提供）
（來源：Side 官方提供）

Side 執行長 Deborah Kirkham 表示：「台北新工作室不只是一個據點，更是我們對台灣遊戲產業與創意人才的承諾。團隊將持續導入創新資源，運用 AI 工具為客戶創造更高價值。」

（來源：Side 官方提供）
（來源：Side 官方提供）

台北工作室負責人張趯馨（Frank Chang）指出，台灣團隊具備東西文化交融的獨特優勢，在品質保證（QA）、在地化與測試（LQA）方面表現出色，去年已完成超過 100 個專案，並有約 10% 員工獲得晉升。未來團隊將與 Side 全球工作室協作，支援主機、PC 及手機等多平台專案。

張趯馨（Side台北工作室負責人）（來源：Side 官方提供）
張趯馨（Side台北工作室負責人）（來源：Side 官方提供）

Side 近年從品質保證服務擴展為全方位遊戲開發支援企業，去年更與電競品牌 Razer 合作推出 AI 測試工具，預計 2026 年進一步將 AI 導入在地化流程，提升服務效能。

隨著台北新據點的啟用，Side 在全球的工作室據點已超過 15 個，遍及亞洲、北美、歐洲與南美，持續強化其國際遊戲開發服務網絡的布局。

（來源：Side 官方提供）
（來源：Side 官方提供）
（來源：Side 官方提供）
（來源：Side 官方提供）
橘鐵平（PTW控股執行長兼總裁暨Side董事長）（來源：Side 官方提供）
橘鐵平（PTW控股執行長兼總裁暨Side董事長）（來源：Side 官方提供）

其他人也在看

具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手

具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手

大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前165則留言
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」　消防隊架設氣墊搶救中

快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」　消防隊架設氣墊搶救中

北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前5則留言
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子　「真實原因」愛妻全說了

老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子　「真實原因」愛妻全說了

YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前48則留言
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強

下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強

生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。

民視 ・ 9 小時前3則留言
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點

25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點

聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。

Yahoo股市 ・ 3 小時前41則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了　批禮金公審大會「無理取鬧」

孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了　批禮金公審大會「無理取鬧」

【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活

緯來新聞網 ・ 1 天前28則留言
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到

不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到

「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲

常春月刊 ・ 5 小時前8則留言
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%

目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...

FTNN新聞網 ・ 5 小時前16則留言
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身

吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身

前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前14則留言
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛　大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候

忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛　大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候

大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前2則留言
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」

新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前56則留言
「雅方」千金正面照曝！　00後幫老爸重生數十年老牌

「雅方」千金正面照曝！　00後幫老爸重生數十年老牌

知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。

中天新聞網 ・ 1 天前63則留言
遭爆「服務業殺手」奧客行徑　Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴

遭爆「服務業殺手」奧客行徑　Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴

Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」

鏡報 ・ 4 小時前47則留言
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發　一夜翻身不是夢

威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發　一夜翻身不是夢

威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前4則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動

藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動

[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...

今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前119則留言
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了

堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了

堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前4則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼

39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼

娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。

民視 ・ 1 天前36則留言
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！

李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！

先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...

styletc ・ 5 小時前20則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下

徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下

資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前72則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業

開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業

開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業

EBC東森新聞 ・ 1 天前53則留言