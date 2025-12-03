看好台灣AI產業強度 估2026年經濟成長3.7%

面對聯準會即將啟動降息循環與美台關稅結果，新年度投資建議再度調整。永豐金今(3)日公布投資展望報告，聚焦「2個期待、2個現實、4個風險」，台灣在AI護體的情況下，預估明(2026)年經濟成長率將達到3.7%。華南永昌證券持續看好AI商機，認為行情將能延續至明年。富邦金控更預期明年股債雙漲可期，投資策略可採「股債均衡配置+主題投資」。

永豐金控發布最新投資展望，回顧今(2025)年定調為「川普主導、景氣動盪、AI熱絡，市場神采飛揚的一年」。雖然美國市場出現股債匯3殺，但AI扮演支撐經濟的重要角色，像是川普宣布「星際之門」計畫，OpenAI、甲骨文、軟銀都承諾在美國建置多處AI資料中心，黃仁勳更5度訪台，台積電、鴻海、超微法說會傳出佳音，對AI展望可以說「非常樂觀」。

永豐金提出「2個期待、2個現實與4個風險」，「期待」包含各國的財政保障與AI擴散，預測美國、歐元區、中國與台灣明年的經濟成長率分別將達1.8%、1.0%、4.4%與3.7%。「現實」則要面對俄烏戰爭與美國意識形態分歧等政治分裂及經濟不均問題，衍生出「美國期中選舉」、「美國與歐盟保護主義」、「AI泡沫疑慮」與「Fed獨立性」等4個風險，可能讓股匯債市出現大幅動盪。

華南永昌證券也對「AI潮流」有不小的期待，面對美國對等關稅與供應鏈重組壓力，我國半導體業並非被掏空，而是開始輸出「台灣模式」，政府正與企業合作複製科學園區的產業治理能力；雖然美國廠逐步擴建，2奈米以下先進製程還是根留國內，台灣將從「強硬體、弱應用」走向AI生態競逐，成為下一個兆元契機。

富邦金提到，參考歷史上重啟降息後的各類資產表現，美國政策可望偏多對市場的影響，明年股債雙漲行情可期，投資策略建議「股債均衡配置+主題投資」。台股在明年中可逢低布局，年底就有機會出現正面效應，尤其下半年進入傳統旺季，加上AI新品推陳出新，指數有望見到3萬2,000點，若對龐大的AI算力交易由懷疑轉為樂觀，更有機會挑戰3萬4,000點。

