看好台股後市 安聯第二檔台灣主動式ETF00993A重磅登場

〔記者卓怡君／台北報導〕看好台股後市，安聯投信推出最新00993A安聯台灣主動式ETF基金，為台灣市場再添生力軍。此為安聯投信正式跨足參與主動式ETF的第二發，也是安聯環球投資全球第二檔主動式ETF的策略，代表台灣團隊繼續擔綱集團主動式ETF策略的先鋒部隊，看好台灣市場前景。

安聯投信繼第三季首檔主動式ETF 00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金正式掛牌後，再度推出同樣是聚焦台股、但採不同策略的安聯台灣主動式ETF基金，寄望提供投資人不同的主動式ETF投資解方。

根據投信投顧公會統計，截至2025年11月底資料，國內ETF市場規模超過7兆台幣、主動式ETF規模自今年5月推出截至11月底，即突破千億台幣；其中，主動式股票ETF規模超過800億元，占整體主動式ETF規模近八成；這顯示主被動ETF已逐步成為推動市場成長的重要引擎。

安聯投信總經理陳彥婷表示，安聯投信長期看好台灣市場潛力，迄今深耕台灣36年來，市場對安聯長期的信任與肯定，源於穩固且多元化的業務發展策略，與時俱進，藉由提供多元化解決方案與整合，滿足在地客戶需求與應對市場趨勢需求。

在第二檔主動式ETF設計上，00993A安聯台灣主動式ETF基金以主動式策略聚焦國內上市櫃股票，主要透過安聯投信台股投資團隊選股策略，輔以計量模型優化投資組合，為投資人追求超越大盤表現的長期資本增值機會。

陳彥婷表示，主動投資仍是應對市場波動和長期財富管理的最相關策略；在AI題材主要帶動下，今年來迄今，全球主要股市漲幅繳出兩位數成績，台股更是展現亮麗表現；隨著多數市場來到歷史高點，走勢相對也要來得波動，因此第二檔主動式ETF的推出，是希望在台股屢創新高、伴隨波動加大之際，仍能提供不同的投資解方，置入主動因子、關鍵持股與金獎配方，讓投資人在資產配置時，有更加主動的選擇。

展望未來，陳彥婷也期許，為顧及更多投資人需求，安聯投信將持續拓展台灣主動式ETF市場，擴大原本主動式基金業務版圖，台灣團隊也將持續與集團合作，推動包括投資策略、產品設計、客戶服務、數位化等全方位升級計畫，展現在地、但全球視野的雄心。

根據投信投顧公會統計，即使今年來面臨市場的諸多不確定性，安聯投信管理規模仍續創歷史新高，截至11月底台灣資產管理規模超過1.6兆台幣，並被評為台灣最大主動管理資產管理公司。

安聯投信表示，投資團隊依據由上而下(Top Down)的基本面分析，透過總體經濟、各國政策及產業發展趨勢，發掘具成長力相關產業。再採取由下而上(Bottom Up)方式，分析企業營收及獲利成長性、個股價值面分析(如本益比、現金流量)等數據，篩選出品質、成長、價值兼備的股票，再利用計量模型因應不同市況、個股表現等市場情況優化，進行最適投資組合配置。

展望後市，安聯投信表示，觀察當前市場特徵，台股本益比在一倍標準差以上，本淨比來到歷史高點附近；獲利持續成長，AI產業帶動的結構性成長仍在，2026年企業獲利預估有雙位數成長空間；資金集中度高、但市場氣氛並未過度樂觀，VIX在相對低檔，因此在捕捉股市成長動能之際，建議可透過不同的主動策略追求超額報酬，形成更具彈性的投資組合。

