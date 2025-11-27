看好商用不動產！宏匯許崑泰曝投資心法三要件 現階段鎖定北台灣布局

宏匯公司與甲山林建設、愛山林建設開發公司共組成環宇上城投資股份有限公司，並由許崑泰擔任董事長。徐筱嵐攝



宏匯集團日前才宣布，將在機場捷運A3站新北產業園區布局第二個百貨據點，今天又宣布攜手甲山林集團投資新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案，投資之處堪稱世紀標案。董事長許崑泰今（11/27）表示，只要開發案具備「蓋得起、賣得掉、租得掉」三條件，就會積極評估投資，他更看好商用不動產前景，未來將持續關注捷運聯開與都更案，再視個案條件投入。

新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案今天舉行簽約典禮，由宏匯公司攜手愛山林建設開發、甲山林建設所組成的「山林匯集團」獲得最優申請人資格，總投資金額985億元，全案總銷高達2000億元，創下全台最大民間參與捷聯開案的新紀錄。宏匯集團董事長許崑泰今（11/27）日出席簽約典禮，對房地產景氣看法也引人關注。

廣告 廣告

許崑泰投資眼光向來精準，被問及如何看待具市場潛力的都會區，他指出，北台灣與高雄等大型都會區皆具潛力，兩年前曾評估高雄左營站開發案，因競爭激烈未能得標，現階段仍以北台灣為布局主力。

看好雙北商用不動產 鎖定商場、辦公室、飯店三主軸

面對國內的商用不動產市場，許崑泰直言，「非常好」，雙北多數土地用於住宅，辦公的商用不動產供給偏低，加上舊商辦比例偏高，汰換需求強烈，使得市場具備長期成長空間。

他指出，商用不動產主要包含商場、辦公室、飯店三大類型，目前觀察三者的市場性均佳，集團的開發方向同樣圍繞三大主軸，但不會特別做固定配比，而是「每個案子獨立評估」。

對於宏匯廣場是否持續百貨展店，許崑泰則說，仍在評估階段，「有機會就會做，看天時地利人和」，而十四張開發案規劃2萬坪的商場、購物中心進駐，未來是否會導入，還須依據政府與投資方分配情況而定，尚未確定。

持續與愛山林攜手合作

宏匯集團與愛山林攜手合作，已得標多起案件，談到未來是否持續合作？許崑泰表示，大部分案子會一起合作，而宏匯多起大型案件均為共同投資，由不同的股東輪流「抽籤」擔任董事長，如南港西段、南港新都心、中正紀念堂等案都是如此，「這次抽籤輪到我，這樣算籤運好。」

另外，宏匯集團近年積極投入都更、危老重建，許崑泰表示，由於雙北大力推動都更，集團也投入大量心力參與公辦都更案及周邊，因處於缺工缺料的狀態，為了為確保工程安全與品質，進度略微放緩，目前建築業的最大客戶是「護國神山」台積電，使用不少材料且工程量大，帶動整體建築市場。

更多太報報導

近千億捷運開發案！十四張站正式簽約 引進1.1萬人口、5100戶住宅

日月光擴充高階封測產能 斥資42億向宏璟購入中壢新建廠房72%產權

預售屋價格鬆動？七都十大行政區房價下修 四區跌幅逾1成