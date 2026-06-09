看好國旅漸回溫 格上租車攜手北中東旅遊公會為體驗經濟鋪路

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格上租車攜手台灣地方創生工作促進會以及花蓮縣、基隆市、新北市、臺中市直轄市旅館同業公會於今（9）日下午共同簽署合作協議。

疫情後，國人熱衷於海外出遊，不過隨油價上漲致使機票看漲後，業者嗅到國旅回溫的跡象。今（9）日下午，格上租車攜手台灣地方創生工作促進會以及花蓮縣、基隆市、新北市、臺中市直轄市旅館同業公會於今（9）日下午共同簽署合作協議，宣示要攜手以地方創生為內容、移動服務為橋樑，齊心串聯全台深度旅遊，共推體驗經濟。

格上租車指出，此次合作以合法旅宿為旅程起點、全台地方職人內容為核心、移動服務為橋樑，讓旅客從入住的那一刻起，即可無縫取得在地職人遊程與移動服務資訊，共同建構涵蓋住宿、交通與在地體驗的完整旅遊服務鏈，為台灣國旅市場開啟住宿、移動與地方體驗全面整合的新篇章。而格上租車遍布全台的門市網絡與共享車服務，確保旅客從旅宿出發、抵達每一ㄒ個想去的地方都順暢無阻。

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台灣地方創生工作促進會表示，「地方職人與特色品牌擁有豐富且獨特的體驗內容，此次透過旅館通路導入，讓旅客一抵達就能找到真正在地的體驗選擇，實現地方與觀光產業共好。」

格上租車並說明：「台灣國旅市場正從景點觀光走向體驗經濟，此次合作正是格上深化移動服務生態系、向旅遊體驗場景延伸的具體行動——讓移動不再是旅途的間隔，而是深度旅遊體驗的延伸，也呼應格上長期推動低碳移動與ESG永續的核心方向。三方期望以此次合作為起點，共同向國內外旅客展現台灣旅遊的魅力。

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