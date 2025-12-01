看好大環境趨穩、AI 需求撐外銷 龔明鑫：對等關稅上路以來 衝擊已減半

經濟部長龔明鑫表示，自美國8月啟動關稅措施以來，企業與客戶端摸索出方向。資料照，廖瑞祥攝



經濟部長龔明鑫今天表示，自美國8月啟動關稅措施以來，企業與客戶端摸索出方向，隨著匯率回復穩定，整體大環境已慢慢趨穩，目前評估 20% 關稅對臺灣產業的影響已減緩約 50%。儘管如此，部分產業仍面臨轉型升級壓力。至於是否能透過談判達成不加徵關稅，他回應這是目前努力的方向。

龔明鑫今（12/1）赴立法院經濟委員會前受訪，針對關稅談判、產業衝擊、外銷前景等議題回應。龔明鑫指出，自去年八月以來，許多企業及其客戶端已摸索出應對貿易關稅情勢的辦法。在各產業中，機械業整體表現較好，出口已恢復成長。但仍有少數機械業，如木工機械，以及面臨日本產品挑戰的工具機部分，需要繼續努力。

然而，部分產業持續受到美國 232 關稅的影響。受影響的產業如鋼鐵及其延伸性產業，以及運輸工具，同時面臨市場上，特別是來自中國大陸出口低價的競爭。

龔明鑫強調，面對這些挑戰，業界必須努力推動轉型升級與差異化。

談及外銷展望，他表示，雖然今年成長基期較高，但從趨勢來看，各企業界對 AI 的需求仍然非常強勁，相信經濟基本面仍將朝正面方向成長。

針對外界關切「臺灣 GDP 表現亮眼，但未必全體民眾受惠」的議題，龔明鑫說明政府已加碼施政，致力讓基層員工一同受惠於經濟成長。自 2016 年開始，政府已延續 10 年調整基本工資。此外，政府施政方向不單只著重於薪資增加，也努力透過減少民眾支出來增加可支配所得。具體措施包含對 0 至 6 歲幼兒的補貼、對年輕人的租務補貼、學費減免等。

此外，關於近期發生的基隆水管汙染事件，龔明鑫表示，經過幾天的努力，問題已漸漸解決。若仍有殘留，臺水公司已啟動補償機制，內容包括減免民眾三度的水電費、若民眾自行清理水塔，可額外加兩度減免；若請外包廠商清洗水塔，可憑單據申請補助。

龔明鑫強調，臺水公司自己也是受害者之一。由於水源受到汙染，呼籲需請求市政府與檢調盡快查明汙染的確切原因，他並指出該河流是屬於縣市管轄的河川。

