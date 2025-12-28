看好富豪商機 國銀資產管理規模衝2.07兆

（中央社記者蘇思云台北28日電）金管會打造台灣成為亞資中心，目前合計43家業者進駐高雄專區，加上銀行看好財管業務發展，積極開搶富豪商機。金管會統計顯示，20家國銀11月底高資產客戶管理資產規模（AUM）首度突破新台幣2兆元，達到2兆767億元，月增821億元。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務。

金管會銀行局副局長王允中指出，11月底20家國銀高資產客戶數合計1萬9533人、月增993人，AUM達2兆767億元、月增821億元。客戶數與AUM都較去年同期增加，原因包含銀行開辦家數增加，也持續帶動專業人才、商品設計能力，進而帶動業務。

進一步觀察高資戶資產配置占比，其中存款比率持續下降到44%，基金維持16.5%，債券增加到14.2%，保險增至11.4%，以及境外結構型商品增至6.9%。

隨著資本市場氛圍好轉，存款比率自今年6月以來逐月降低，王允中指出，高資產客戶預期市場持續降息，因此增加高收益類型商品，以提升報酬率。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，截至11月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，累計高資產客戶數達1657人，累計交易金額約4245億元，跟去年同期相比，客戶數、交易金額分別年增47%與67%。

至於證券商表現，前3名排名跟10月相同，分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到11月底的交易金額分別為2154億元、963億元與436億元，其餘7家證券商合計692億元。

金管會7月啟動高雄資產管理專區（高雄專區），目前合計43家業者進駐高雄專區。王允中指出，目前共18家銀行進駐高雄專區，還有2家審核中，銀行業主要申請業務包括授信業務、家族辦公室與跨境金融業務為主。

保險業部分共6家業者進駐高雄專區，分別為國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽與新光人壽。

黃厚銘說明，投信投顧業目前合計14家申請高雄專區試辦業務，已經核准11家，3家正在審查中；證券商目前共10家申請高雄專區試辦業務，8家核准在案，其餘2家還在審核中。（編輯：楊蘭軒）1141228