看好新台幣穩定幣成黑馬 業者指台廠有能力鼓勵客戶使用

外貿協會今天(15日)舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，虛擬通貨商業同業公會理事劉世偉表示，新台幣穩定幣應會在不久的將來發行，且看好新台幣穩定幣會成為市場黑馬。他指出，台股規模已達全球前十大，未來台股可能導入新台幣穩定幣做交易，且若法規允許對接美元穩定幣交易，台廠未來完全有能力「鼓勵」外國客戶使用新台幣穩定幣支付。

外貿協會「穩定幣與國際貿易未來論壇」15日登場，貿協董事長黃志芳表示，據貿協調查，已有約5%受訪台商開始使用穩定幣，這除了與客戶要求有關，也與穩定幣具有一鍵快速完成交易特性，進而降低資金庫存水位壓力有關。

金管會副主任委員莊琇媛指出，穩定幣跨境支付日趨重要，金管會已將「虛擬資產服務法」專法草案送行政院審查，最快明年上半年可開始執行。莊琇媛並提及產業針對穩定幣跨境支付一事，需求主要為美元穩定幣，但日前聽到美方人士提及發行美元穩定幣必須符合互惠原則，她認為難以定義「互惠」，且是否需要美國主管機關核准也要釐清，未來將找機會與美方商討。

虛擬通貨商業同業公會理事、MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉提及，美元穩定幣在全球市占率遙遙領先，有助於美國經濟發展，未來10年許多國家法幣可能面臨邊緣化、式微挑戰；不過，就台灣而言，央行總裁楊金龍已經宣布考慮發行新台幣穩定幣，他認為不久的將來就可以看到新台幣穩定幣正式發行，即便初期發行量上限設定為新台幣總量的1%，對台灣出口產業就很夠用，可降低新台幣長期走升的匯率風險。

劉世偉指出，儘管外界對新台幣穩定幣沒有太多期待，他卻視爲一匹黑馬。劉世偉說明，台股位列全球前十大，最終新台幣穩定幣有可能會服務台股市場做交易，有其影響力，且只要台灣能允許新台幣穩定幣與美元穩定幣對接，台灣出口廠商絕對有能力「鼓勵」客戶使用新台幣穩定幣。他說：『(原音)我們國內這幾家平台肯定會開放美元穩定幣兌台幣穩定幣的交易，所以他們就來這邊開戶，用美元穩定幣換台幣穩定幣。台灣企業有沒有這個競爭力說你買我東西，我就最極端的方式..就是強迫，最好是鼓勵，恐怕是用優惠或其他方便的鼓勵說我就Invoice TWDC(台灣穩定幣)，我相信你們做得到，你們完全有這個能力的，我無法幫你們回答的是，這對你們的帳、財務有沒有幫助。』

劉世偉表示，美國傳統金融業者紛紛申請將證券、基金等金融商品虛擬貨幣化，未來證券與虛擬貨幣的界線將會消融，且可預期會有境外公司發行台積電ADR的穩定幣，屆時國內法規勢必面臨接軌問題。