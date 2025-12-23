看好春節無肉宅家經濟 裕元花園酒店、台中福華推出素饗冷凍年菜

裕元花園酒店推出三款各具特色的外帶年菜組合。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

看好春節無肉宅家經濟，台中福華大飯店主廚以獨門手藝將健康鮮蔬食材打包進新年年菜，今年特別獻上低碳澎湃冷凍宅配年菜「開運錦繡素食年菜套組」，一次囊括中西式素食珍饌，裕元花園酒店推出三款各具特色的外帶年菜組合：「金馬宴」、「寶馬筵」及「玉馬翠」，從大家庭的常溫中式圍爐、小家庭的冷凍經典菜餚，到迎合新世代飲食潮流的西式蔬食，一應俱全。

根據餐飲及通路業者預估，2026年台灣整體年菜市場產值可望突破新台幣60億元大關，外帶年菜市場年增約一至二成，有近三成民眾計畫選購外帶年菜組合，成為春節餐飲營收成長的重要動能。在圍爐形式逐漸從大型聚會轉為小家庭、小聚會的市場趨勢下，外帶與冷凍年菜成為飯店及餐飲集團搶攻的主戰場。裕元花園酒店針對不同家庭需求精心策劃了三款組合，分別為適合5至6人圍爐的中式常溫「金馬宴」、3至4人份的中式冷凍「寶馬筵」，以及為新世代蔬食客群打造的西式冷凍蔬食「玉馬翠」，從主菜到湯品一次備齊，讓民眾免進廚房也能端出星級好菜。今年最受矚目的亮點，莫過於裕元花園酒店首次與知名主廚「阿鏡師」的聯名合作，共同於「寶馬筵」冷凍年菜組合中推出其經典手路菜—花膠鮑片燉雞湯，榮獲國際風味評鑑「風味絕佳獎」及多項台中伴手禮大獎肯定。

「金馬宴」中式常溫年菜組合一桌澎湃卻「萬元有找」，兼顧美味與體面。套餐包括集結紹興醉蝦、蒜苗烏魚子、五味中卷、牛腱心、蔥油雞與桂花心太軟等六款精選冷盤的「駿馬祥瑞六福拼盤」，以花膠與多種珍饈海味細火熬煮的「滿罈香花膠佛跳牆」，「吉品鮑魚翠玉猴菇」，「富貴蜜汁火腿雙方」及「冬香旺來蒸龍虎斑」等佳餚。鎖定小家庭與三代同堂少人數團圓客群的「寶馬筵」中式冷凍年菜組合，平均分攤下來每人不到千元，即可在家享受得獎名湯與經典家常菜。這款重點為與名廚阿鏡師首次聯名推出的「花膠鮑片燉雞湯」，嚴選土雞、花膠、鮑螺片、豬腳、冬菇與紅棗等好料，以古法慢火細燉，湯色澄亮、膠質豐富、入口醇厚，被譽為「一鍋喝得出時間的湯」，榮獲國際風味評鑑「風味絕佳獎」及多項台中伴手禮大獎肯定，加熱即食、方便上桌，組合中再搭配櫻花蝦香米糕、鮑魚三絲御羹、豐年筍絲蹄膀、醉香紹興雞腿與冰糖潤蓮子湯，完整呈現從開胃、主食、主菜到甜品的一條龍年夜飯。

呼應近年健康與蔬食風潮，裕元花園酒店同步推出「玉馬翠」西式冷凍蔬食年菜（1至2人份），專為小家庭、雙人或蔬食族群打造儀式感十足的圍爐選擇。套餐以低溫慢烤的「烤櫛瓜千層麵」為主角，搭配「牛肝菌野菇醬起司菠菜餃」，「豌豆牛蒡素油飯」，再加上「飛龍頭昆布風味湯」。台中福華大飯店「開運錦繡素食年菜套組」包括義式米蘭燉洋膝、麻香翡翠猴頭菇、富貴鮑菇扣什錦、南法松露佐花捲、乾隆御膳佛跳牆。首選以天然植蔬為主的「乾隆御膳佛跳牆」，主廚將芋頭、素排骨、素羊肉與多種山珍入菜，湯底濃郁、風味醇厚。全素的口感依然保留佛跳牆的奢華與吉祥寓意，是年夜飯必備的賀歲湯品。「麻香翡翠猴頭菇」從健康美味出發，嚴選特級麻油拌炒猴頭菇與多款新鮮蔬菇，清香不膩，是年節冬補最頂級美味。另一道「南法松露佐花捲」主廚以花捲義大利麵搭配茶樹菇、櫛瓜與彩椒，拌入黑松露醬，香氣優雅馥郁，呈現南法風格的華麗植系美味。

台中福華獻上低碳澎湃冷凍宅配年菜。（記者楊文琳翻攝）

連年熱銷的台中福華大飯店開運手工冷凍年菜，今年菜色更升級，開運御膳中式冷凍年菜套組匯集江浙、粵式經典料理，包括開運盤（黃金燒鴨、西芹海蜇頭、花雕醉妃蝦）、金華火腿蜜雙方、宮廷椒鹽金鯧魚、雙喜櫻花蝦米糕、瑤柱花膠燉全雞等經典年菜。過年首選「瑤柱花膠燉全雞」選用老母雞慢火燉煮入味，加入珍貴花膠與干貝，湯頭醇厚鮮甜，大白菜襯出清爽層次，是新年最具福氣的滋補精選。江浙名菜「金華火腿蜜雙方」入口甜鹹交織、富貴雙方看來格外喜氣。象徵年年有餘的「宮廷椒鹽金鯧魚」以大火油炸烹調至兩面香酥，佐以椒鹽清香提味，魚肉鮮嫩，大人小孩都愛不釋口。「雙喜櫻花蝦米糕」飽吸臘腸、肝腸、香菇與肉絲的香氣，拌入櫻花蝦提鮮增味，米香豐厚，意寓年節好兆頭。除中式冷凍年菜外，亦提供西式海陸年菜套組，集結奶油萊姆帆立貝、普羅旺斯手作餐包、匈牙利香蒜鹽烤小牛背、德式脆皮酸菜豬腳、地中海海鮮燉飯、朝鮮薊墨西哥雞湯。2026年2月1日前訂購享早鳥優惠。