看好普發現金與統一深化合作 PChome：力拚營運轉正

（中央社記者何秀玲台北30日電）PChome網路家庭執行長張瑜珊談到雙11買氣與全年展望，她說，第4季包括雙11促銷及政府普發新台幣1萬元現金，加上與統一合作夜購晨取模式超速配服務，可望提振買氣，對營運持審慎樂觀態度，會努力讓今年營收出現正成長。

張瑜珊今天出席PChome 24h購物雙11開跑記者會指出，自10月27日啟動暖身慶以來，開跑2天全站訂單量較9月同期增加55%，且今年最高回饋達45%，規劃多項與消費者互動活動，強化品類深度，除3C產品持續為強項外，也將充實生活百貨商品線。

廣告 廣告

PChome網路家庭今年前9月營收為新台幣258.8億元，年減2.54%。談到今年營收是否有望正成長，張瑜珊說，今年整體市場詭譎多變，還有美國關稅議題，對於買氣都可能有影響；不過去年統一入股成最大股東，今年雙方開始攜手合作。

她指出，包括PChome 24h購物日前宣布攜手7-ELEVEN，在北北桃推出「超速配」服務，凌晨12時前下單，隔日早上可在指定門市取貨，大幅縮短傳統超商取貨的等待時間，希望能在雙11衝出好成績。

張瑜珊說，晚上買網購，早上去超商買早餐，已是台灣民眾日常，超速配結合自有車隊與7-ELEVEN合作，打造消費者晚上下單，早上就能拿到的「夜購晨取」模式，雖配送時間在凌晨半夜，成本高於一般超商取貨，但相較宅配更有效率，也可滿足家裡無管理員收包裹的需求，更可吸引新用戶。

她透露，此服務上線兩週後，使用此服務的訂單成長20%，顯示市場對「當日快速到貨」的高度需求；她觀察指出，超速配主力商品為3C周邊與生活百貨，容易達到免運門檻，期待透過這個服務，帶入更多原本的宅配用戶進入超商，達到電商與超商雙贏的效果。

另外，PChome 24h購物月初推出統一超會員OPENPOINT點數折抵新機制，她說，上線首月綁定會員數即突破5萬人；服務推出後約有30%為新加入或回流會員，顯示活動有效帶動會員基盤的活化與黏著度，代表點數經濟生態圈的串聯，能提升消費者購物意願和新客獲取，帶來成長動能。（編輯：張良知）1141030