看好普發一萬效益 ITF旅展買氣上看成長3成
[NOWnews今日新聞] 全台規模最大的ITF台北國際旅展於今（7）日登場，看好普發現金一萬政策，旅遊業者認為不僅對於觀光旅遊，對消費市場將是大利多，並趁機推出多款萬元有找的出國行程，預期業績有機會較去年成長3成。
每年全台規模最大的ITF台北國際旅展，在今日中午12起開放登場，一開幕就湧進大批人潮，今年展場分一樓國外館與四樓國內館，全台有超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園駐點，攤位數達1600格。《NOWNEWS》記者一早直擊現場，排隊人潮尤其以四樓最多。許多民眾更是一進場就直衝飯店區，為了搶買餐券、住宿券。
旅遊業者則在接受媒體聯訪時表示，看好普發現金一萬元的效益，並在這次旅展針對越南、韓國旅遊推出多款萬元以下行程，像是韓國首爾、清州5天行程，旅展現場一人只要7900元起，或是兩人成行1萬8888元起優惠；長線部分，歐洲線最高可優惠1萬5000元，預計平均買氣會較去年同期成長3成以上。
