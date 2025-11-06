看好普發1萬商機 長汎假期旅展業績看長

〔記者王憶紅／台北報導〕年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於11月7日(五)至11月10日(一)，在台北南港展覽館登場。「長榮航空直營旅行社－長汎假期推出「普發一萬」放大術，加碼各國旅遊優惠，可望帶動業績成長。

長汎假期副總經理蔡錦惠表示，隨著航空公司陸續擴大運能，團費因票價調整及市場供需穩定，較去年同期下降20-30%，適逢「普發一萬」政策，長汎假期也將在旅展加碼提供優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，要讓消費者成為旅遊精省達人。

長汎指出，看好明年寒假春節的長假旅遊需求，在歐洲、日韓、東南亞都推出了兩人同行最高減一萬的折扣；更有年末秒殺優惠，日韓、東南亞都有二萬以下商品。而為便利無法親臨現場的民眾，旅展期間至長汎假期全台門市報名，同樣享有旅展限定優惠價。

