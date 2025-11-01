看好生技業成下座護國神山 宣明智分享養生祕訣：快樂做自己喜歡的事

宣明智認為生技醫療領域有望成為台灣「下一個護國神山」也分享養生祕訣「快樂的做自己喜歡的事。」(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕聯電榮譽副董事長宣明智從半導體跨足生技領域，今天舉辦新書簽書會，認為生技醫療領域有望成為台灣「下一個護國神山！」73歲的他精神奕奕，也分享養生祕訣「快樂的做自己喜歡的事」，精神好、快樂，免疫力也比較好。

宣明智說，從事生技領域，看到幹細胞、免疫細胞、外泌體，覺得非常新、非常有趣的事，快樂的投入研究，近年他積極推動幹細胞與免疫細胞技術的研發、儲存與臨床應用，去年底，他與成大醫學院院長沈延盛共同發起「台南抗癌國家隊」，結合成大醫院、奇美醫院、榮總台南分院等，推動抗癌經驗與臨床資料共享。

宣明智在台中琺洋診所舉辦新書「先知幹細胞」簽名暨分享會，前立法委員黃國書、台中澄清醫院骨科主任林進盛、以及多位中部企業家與醫界代表參加，林進盛也從臨床角度分享幹細胞技術在退化性疾病與醫療創新中的應用價值，並肯定宣明智長年對台灣產業轉型的貢獻。

宣明智認為，台灣具備完善醫療體系、豐富臨床數據與高水準科研能力等3優勢，若整合產官學研，建立亞洲最大的幹細胞治療數據平台，不僅可孕育出新的產業支柱，更能讓台灣在全球再生醫學領域占據關鍵地位。

宣明智在簽書會分享生技業有望成為台灣下一個護國神山。(記者蔡淑媛攝)

宣明智說，全台最優秀的人才多投身醫學領域，只要給予政策支持與產業導引，台灣就有機會誕生下一個護國神山，讓醫療科技成為真正改變世界的力量。

