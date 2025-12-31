看好生醫前景 三顧私募近4億

再生醫療業界肯定衛福部長石崇良（見圖）改革之舉。（本報資料照片）

再生醫療雙法元旦上路，上櫃再生醫療公司三顧（3224）董事會去年12月30日決議辦理私募普通股，總募集金額約新台幣3.65億元，由公司兩大股東吳振隆、陳宗基參與認購，對外宣示對再生醫療產業的信心。產業界人士分析，新法上路後，台灣即將迎來再生醫療元年，從民國107年《特管辦法》時代的「求有」，走向「求好」，肯定衛福部長石崇良的改革之舉。

三顧是台灣首家取得PIC/S GMP認證的再生醫療公司，此次率先表態辦理私募普通股，宣示對產業前景的信心。隨著《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》雙法上路，三顧也立下未來目標，盼吸引美國、日本、澳洲、歐洲等國家的產品到台灣代工。

本次私募由大同前副董吳振隆、三顧副董事長陳宗基參與，看好政策環境明朗後，產業可望迎來穩健成長。吳振隆先前在日本BioJapan提及，未來餘生都將投入救人的產業。

三顧指出，此次新台幣3.65億的總募集金額，將用於充實營運資金、支應未來發展需求，有助改善財務結構、降低經營風險，並支撐公司在再生醫療相關領域的長期布局。三顧對產業發展審慎樂觀，將持續以穩健策略推進各項營運計畫。

產業界人士分析，台灣115年起將迎來再生醫療元年，過去石崇良在醫事司長任內推動《特管辦法》，目的是「先求有」，開放再生醫療產業發展，如今迎來再生雙法上路，則是走向「求好」的時代，概念已完全不同。8年的時間，衛福部讓產業練習、長大，接下來就要走向國際。

石崇良去年12月底出席生策會活動時，特別點名現行的外泌體亂象，指外泌體已從名詞變成形容詞，「現在什麼都外泌體，聽說外泌體有吃的，有喝的，還有日本酒裡面也是外泌體」，提醒產業界注意，「這個明（115）年會重罰」。產業界人士肯定石崇良的改革之舉，有助避免劣幣驅逐良幣，推動台灣發展第二座護國神山。