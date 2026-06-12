看好算力！富邦蔡明興豪砸189億搶進SpaceX 大推ETF比借錢炒股好

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

財經中心／師瑞德報導

富邦金今舉行股東會，蔡明興不僅看好 AI 算力上月球的潛力，更宣佈投入 189 億元參與 SpaceX IPO，將其視為長期投資的獨占性標的。面對台股高點，蔡明興除喊話金控股價遭低估，更呼籲上班族別借錢炒股，應以專業的 ETF 配置分散風險，專注本業才是累積財富的長久之道。（圖／記者師瑞德攝影）

富邦金控今（12）日召開股東常會，在台股大盤強勢反攻、站上4.4萬點的慶祝行情下，董事長蔡明興不僅對金控後市信心滿滿，更公開揭露集團最新的重磅投資布局：投入約新台幣189億元參與美國太空探索科技公司（SpaceX）的IPO申購。面對股東關心，蔡明興直言看好「AI算力上月球」的巨大商機，並強調富邦金股價遭低估，未來獲利成長空間仍大。

蔡明興：看好馬斯克算力夢

富邦金旗下富邦人壽日前公告，擬以上限6億美元參與 SpaceX 在納斯達克（Nasdaq）的掛牌申購。蔡明興在股東會上親口證實此項投資，他認為 SpaceX 在太空產業具有獨占性的領導地位，「除了自己發射火箭，也承接 NASA 業務，這是公司的基石。」

廣告 廣告

對於馬斯克的願景，蔡明興態度堅定：「馬斯克就是天才，過去大家總認為他吹牛，但最後他都實現了，只是時間稍微晚一點。」他進一步分析，SpaceX 計劃將算力中心搬上月球，利用太空低溫環境解決散熱難題，降低運算成本，「要把算力中心放上月球或天空，這對 AI 發展將是歷史性突破。」他認為雖然 IPO 短期估值可能偏高，但若將眼光放長到 5 年甚至 10 年，SpaceX 是極為珍貴的獨占性標的。

蔡明興：金控比科技股便宜太多

談及金控整體營運，蔡明興指出，富邦金 2025 年稅後純益達 1,209.4 億元，連續 17 年蟬聯金融業每股獲利王，穩居國內第二大金控。對於近期股價衝破百元，他卻為自家股價抱屈：「本益比僅約 10 倍，對比科技股動輒 30 倍甚至 100 倍，富邦金甚至有偏低的現象。」他認為，參考國際保險與銀行業標準，富邦金 12 倍以上的本益比才算合理，隨著獲利穩健增長，股價朝 200 元邁進並非不可能。

本次股東會也順利完成董事改選，新任獨董名單星光熠熠，包括前台灣大學校長管中閔，以及交通部前部長葉匡時等。至於配息政策，富邦金今年發放普通股現金股利 4.25 元，追平歷史紀錄。

蔡明興：投資 ETF 比盯盤更有利

面對台股大漲，市場出現散戶「四貸同堂」槓桿買股的熱潮，蔡明興語重心長地呼籲上班族應專注本業，「民國 78 年台股大漲時，很多人為了看盤連班都不上，這完全沒必要。」

他觀察市面上許多 ETF 績效，形容「看了嚇一跳」，部分 ETF 年報酬率甚至高達 100%，累積 3 到 5 年報酬率翻倍的案例比比皆是，「多數投資人自己操盤，不太可能這麼厲害。」他建議資金有限的小資族，應採取專業配置，利用 ETF 分散風險，「千萬不要借錢買股，不怕一萬，只怕萬一，一旦市場震盪，連本金都可能賠光。」

富邦金今舉行股東會，蔡明興不僅看好 AI 算力上月球的潛力，更宣佈投入 189 億元參與 SpaceX IPO，將其視為長期投資的獨占性標的。面對台股高點，蔡明興除喊話金控股價遭低估，更呼籲上班族別借錢炒股，應以專業的 ETF 配置分散風險，專注本業才是累積財富的長久之道。（圖／記者師瑞德攝影）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股史詩行情未停！嚴防兩變數 改靠「這招」接住天上掉下的禮物

四貸同堂下場慘！「這4檔」內建槓桿賺卡穩 別再借錢拼輸贏

仙人指路！避開台股震盪大清洗 法人曝「關鍵操作」

台股高檔選股太難？元大劉宗聖：不如「這樣」做增益

