看好經濟改善 日銀升息至0.75%創1995年來最高

（中央社東京19日綜合外電報導）日本中央銀行日本銀行今天將利率調升至0.75%，創下30年來新高，這也是自今年1月以來的首次升息。日銀表示，調升主因在於經濟已出現改善跡象。

法新社報導，日銀一致決議將基準利率從0.5%調升。在此之前，官方最新數據顯示11月核心通膨雖然持平，卻仍高於日銀設定的目標。

在符合市場普遍預期的升息消息公布後，日圓兌美元小幅走貶，此次升息使日本基準利率來到1995年以來的最高水準。

日銀官員在說明決策的報告中寫道：「日本經濟已溫和復甦。儘管對美國經濟及各國貿易政策影響仍存在不確定性，但這些不確定性已有所下降。」

剔除波動較大的生鮮食品價格後的日本核心消費者物價指數（CPI）維持與10月相同的3%。然而，該指數已長期遠高於日銀設定的2%目標。

高市早苗10月正式上台後，已將對抗通膨列為施政重點之一。她的政府本週成功獲得國會批准，獲得規模達18.3兆日圓（約新台幣3.7兆元）的追加預算，用以支應大規模刺激方案。

長期以來，高市一直主張透過增加政府支出，並採行寬鬆貨幣政策來刺激經濟成長。不過，自上任以來，她也表示貨幣政策應交由日銀全權定奪。（編譯：陳昱婷）1141219