看好美伊談成協議！專家曝原因：第二輪對「他」更有利

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伊朗國會議長卡利巴夫(左)被美國川普政府視為可合作對象。美聯社資料照片



美國與伊朗上週末談判破局後，傳出可能在這兩天展開第二輪協商。國際政經策略專家譚耀南認為，癥結點在凍結濃縮鈾的時限，差距並不算大，而且第二輪協商有助於鞏固伊朗外長卡利巴夫的權力地位，有望談成協議。

據《華爾街日報》報導，有知情人士指出，美國要求伊朗停止鈾濃縮活動長達20年，並以解除制裁作為交換條件，但德黑蘭僅願暫停5年，因此談判破裂。

譚耀南14日在節目《年代向錢看》指出，背後應有卡利巴夫的默許，他解釋，鈾-235濃度20%以下為核電之用，超過90%則可做為核武，伊美各喊凍結5年、20年，其實「距離不算太遠」。

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譚耀南表示，卡利巴夫作為首席談判代表，第一次談判卻帶了多達71人，顯見搞不定內部意見，又如果第一次談判就達成，他也可能背負親美、出賣伊朗的標籤。如今，若能展開第二次談判，卡利巴夫的談判權力將會更為穩固。另一方面，美方會盡量協助卡利巴夫穩固權力，就像扶植委內瑞拉副總統一樣，但手段會較為收斂，避免造成反效果。

譚耀南說，若說第一輪是鋪陳，到了第二輪雙方壓力升高，一旦沒達到共識，不見得會有第三輪，就目前伊朗與美方情勢研判，談成的機率很高，有可能彼此放寬條件，先促成停戰停火，但不代表就此風平浪靜。

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