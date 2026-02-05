看好美光投資台灣 龔明鑫：HBM將技轉台廠！補足半導體供應鏈最後一塊拼圖

經濟部長龔明鑫今天表示，美光投資台灣將HBM技術轉移台灣，補足台灣半導體供應鏈最後一塊拼圖。廖瑞祥攝



經濟部長龔明鑫今（5）日表示，生產AI伺服器，除了需要GPU（圖形處理器），還要HBM（高頻寬記憶體）以及CoWoS（先進封裝）技術；台積電已有CoWoS技術，過去HBM絕大部分仰賴韓國，美光卻擁有HBM技術，美光擴大在台投資，對台灣記憶體供應有很大幫助，未來也會技轉國內業者，是補足台灣半導體供應鏈最後一塊拼圖。

美商美光科技（Micron）日前宣布收購力積電銅鑼P5晶圓廠，將用於擴充台灣HBM產能。因我國高度仰賴韓國進口HBM，去年與韓國貿易逆差擴大到370.2億美元，創歷史新高，韓國也成我最大貿易逆差國。

龔明鑫今天率領經濟部所屬官員、國營事業董事長召開年度記者會。龔明鑫在簡報時表示，台灣去年經濟成長率8.63%，是15年新高，很重要原因就是半導體及AI發展，才有爆發性成長。另外，失業率20多年來也穩定下降，去年消費者物價指數（CPI）1.6%左右，台灣總體經濟數據「非常健康」；也吸引諸如NVIDIA、AMD、MICRON（美光）等外商也都持續投資台灣。

今年五大信賴產值將破11兆元

另外，上任以來也持續推動五大信賴產業，2025年五大信賴的產值已達到新台幣10兆3,700億元，其中半導體產值逾6.8兆元、人工智慧2.1兆元、次世代通訊1.16兆元、軍工2,308億元、安控245.5億元。

龔明鑫表示，若五大信賴產業今年能成長10%，今年產值就將突破11兆元。針對規模最大的半導體產業，將強化矽光子研發，為強化台灣在記憶體的能量，利用A+計畫擴大台灣與國際半導體合作，已補助美光、ASML、南亞科等。

針對次世代通訊方面，龔明鑫透露，工研院已和聯發科攜手研發衛星手機，未來不用透過基地台就能通話。軍工產業則鎖定無人機，是今年很重要推動的工作。

從無到有 看好無人機產值倍增

龔明鑫表示，目前無人機產值在五大信賴產業中偏少，未來卻是重中之重。從2024年到2025年，無人機產業風貌改變很大，2024年還很弱，還不確定是否有發展機會，但如今國內已成立無人機產業聯盟，且已有200多家業者加入，產值也數倍成長，國內業者也和國際大廠已有技術合作與連結。

龔明鑫也透露，他日前訪問華府，也與美國無人機聯盟簽約，目前已取得Green UAS（綠色無人機系統），便於商業販售，之後若再取得Blue UAS，就能進入美國軍售市場。

經濟部目標是推動台灣2026年無人機產值達200億元，目標2030年突破400億元。

針對關鍵礦物方面，透過台美EPPD合作，也將布局海外多原料源，搭配廢馬達回收掌握本土料源，目標是2030年完成稀土量產業，滿足50%本土需求。

