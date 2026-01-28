看好美國製造趨勢 保瑞擴充美國產能持續評估併購

（中央社記者何秀玲台北28日電）保瑞藥業董事長盛保熙表示，隨著美國總統川普力推「美國製造」，帶動製藥供應鏈回流，美國成為全球藥廠布局重心，保瑞今年將持續擴充美國產能，並同步評估併購機會，「今年是重啟成長動能年」。

保瑞藥業今天舉辦媒體交流會。盛保熙指出，在國際大廠訂單穩健，以及美國子公司Upsher-Smith（USL）轉型效益逐步顯現下，今年將是深化全球供應鏈布局，重啟成長動能的重要一年，從營運動能來看，以CDMO（委託開發暨製造）與自有產品雙軌並進。

首先，營運主軸之一的CDMO訂單，盛保熙指出，重要國際藥廠客戶已陸續完成續約，並評估將合作範圍擴大至更多廠區，客戶去年仍在觀望川普推動「美國製造」執行力，直到今年1月政策逐步明朗，愈來愈多CDMO客戶確定將產品轉往美國生產，保瑞因此加速投資充填生產線與無菌設備，新產能陸續到位。

他表示，董事會日前已通過對CDMO生產基地、美國明尼蘇達州楓葉林（Maple Grove）廠區的增資與借貸案，雖然實際轉單與產能放量仍需2至3年發酵，但針對數個高潛力合作專案，已提前規劃資本支出，搶先卡位，有助於中長期營收動能穩步墊高。

提及自有產品營運展望，盛保熙指出，USL旗下學名藥「眼用乳劑」已取得上市許可，為今年成長揭開序幕。此外，小兒癲癇用藥於2025年在美國市占率年增達85%，每月銷售均超越預期，未來將持續聚焦小兒中樞神經藥品領域，由於屬孤兒藥市場，具備穩定需求與高毛利特性。

至於生物製劑布局進度，盛保熙表示，泰福為保瑞布局北美生物製劑市場的重要戰略樞紐，近期於美國聖地牙哥廠區投入近3000萬美元進行產能升級，新增2座2000公升一次性生物反應器，使整體產能提升至9000公升，進一步強化長期競爭力。（編輯：潘羿菁）1150128