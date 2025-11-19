看好美股商機 純網銀推低門檻投資

（中央社記者蘇思云台北19日電）美國政府重新開門，市場投資情緒回溫，國內純網銀看好投資美股商機，將來銀行推出美股碎股交易服務，不用新台幣千元就可買科技股，LINE Bank也宣布可預購發行價格每單位10元的富邦標普500 ETF基金（009814），透過降低門檻方式，滿足投資需求。

台灣目前共有3家純網銀，分別為樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行，截至9月底3家合計戶數達到303.69萬戶。純網銀目前除了基本的存放款服務外，也推出保險、投資與外匯服務，近期資本市場熱絡，純網銀持續延伸理財服務觸角。

隨著美國政府重新開門，瑞銀最新預測更指出，2026年標普500指數有望挑戰7500點，美國最新公布的10月ADP新增就業人數達4.2萬人，優於市場預期，反映就業市場依然穩健。

將來銀行觀察到，民眾透過銀行投資美股面臨3大痛點，一是投資金額門檻較高，手頭上的小額資金要累積到更多才能進場投資；二是市場波動幅度加大，較難掌握資產價格的相對高點與低點；三是手續費用較高。

將來銀行推出純網銀首家的「美股碎股交易」服務，主張最低不用新台幣千元就可入手輝達、微軟等熱門股。將來銀行是3家純網銀中，首家推出免千元即可投資美股，以一站式服務解決過往需跨銀行、跨境等多步驟進行換匯、匯款與下單的程序。

LINE Bank則觀察ETF投資族因為得花時間跑指定銷售券商申購，還要去銀行匯款填單，工作忙碌之餘很容易錯過ETF短短數天的募集期。為協助投資人把握新募集ETF投資時機，LINE Bank因此推出新募集ETF預購服務。

看好美國股市成長曲線，LINE Bank宣布開放預購富邦標普500 ETF基金（基金配息來源可能為收益平準金），可以低門檻入手標普500（S&P 500）ETF，發行價格僅新台幣10元，最低申購金額1萬元，再搭配LINE Bank介面，最快3分鐘內完成預購。（編輯：林家嫻）1141119