看好股市、貴金屬雙漲！ 策略師：黃金有望飆上1萬美元





今年以來黃金價格飆漲、漲幅逾70%，金價衝上每盎司4500美元，還有可能再上漲嗎？亞德尼研究機構（Yardeni Research）資深市場策略師、總裁艾德．亞德尼（Ed Yardeni）指出，黃金價格在本世紀末前仍有巨大上漲空間，預估到2029年底，每盎司金價可能上看1萬美元。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，受市場預期美國聯準會（Fed）進一步降息，以及美元持續走軟影響，國際金市再度走強。現貨黃金價格於24日盤中強勢上揚，一度衝上每盎司4500美元，漲幅逾70%，改寫歷史新高紀錄。

亞德尼表示，黃金在投資組合中仍是重要的分散風險工具，且歷史經驗顯示，金價每一波漲勢往往都超出市場原先預期。與他對標普500指數（S&P 500）在同一時間點的長期目標一致，這也是其提出的「咆哮的2020年代（Roaring 2020s）」投資情境之一。

他同時看好美股後市，預測標普500指數可望在2026年底升至7700點，並於2029年挑戰1萬點。他指出，雖然短期內黃金與股票走勢可能分歧，但拉長時間來看，兩者的長期趨勢其實相當接近。

