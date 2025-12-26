看好股市、貴金屬雙漲！ 策略師：黃金有望飆上1萬美元
今年以來黃金價格飆漲、漲幅逾70%，金價衝上每盎司4500美元，還有可能再上漲嗎？亞德尼研究機構（Yardeni Research）資深市場策略師、總裁艾德．亞德尼（Ed Yardeni）指出，黃金價格在本世紀末前仍有巨大上漲空間，預估到2029年底，每盎司金價可能上看1萬美元。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，受市場預期美國聯準會（Fed）進一步降息，以及美元持續走軟影響，國際金市再度走強。現貨黃金價格於24日盤中強勢上揚，一度衝上每盎司4500美元，漲幅逾70%，改寫歷史新高紀錄。
亞德尼表示，黃金在投資組合中仍是重要的分散風險工具，且歷史經驗顯示，金價每一波漲勢往往都超出市場原先預期。與他對標普500指數（S&P 500）在同一時間點的長期目標一致，這也是其提出的「咆哮的2020年代（Roaring 2020s）」投資情境之一。
他同時看好美股後市，預測標普500指數可望在2026年底升至7700點，並於2029年挑戰1萬點。他指出，雖然短期內黃金與股票走勢可能分歧，但拉長時間來看，兩者的長期趨勢其實相當接近。
（封面示意圖／翻攝Pexels）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
鴻海目標價喊到400元太樂觀？ 專家揭「最佳買點」：布局好時機
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美系外資近日將鴻海目標價一口氣上調至400元，相較昨（24）日收盤價224元，等於預期還有近8成上漲空間，話題瞬間引爆市場。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
記憶體噴瘋了！法人估DDR4合約價還能漲...華邦電噴量241億元 這檔「出關更大尾」爆量刷天價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，成交金額4299.94億元。觀察盤後成交額前5名，華邦電（2344...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
記憶體漲瘋了！南亞科再寫新天價炸85.89億元 「這檔」遭傳合作國際大廠噴近20萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，台股今（26）日大盤走揚，截至10點30分，暫報28525.93點，漲幅0.54%，成交量390.3萬張，...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
真實版聖誕老人！老闆賣公司狂發75億 540人每人領1400萬
綜合《華爾街日報》與外媒報導，沃克將Fibrebond以17億美元出售給電力管理公司Eaton，並在交易條件中明確要求，須將15%的出售收益直接分配給員工，即便這些員工並未持有公司股份。沃克強調，若買方不同意這項條件，他寧可放棄出售。這筆交易於今年稍早完成，觸發對540名全職...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 9
豪砸百億衝美國AI產能！廣達遭潑冷水 投顧憂市占鬆動...改挺「這2檔」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導代工大廠廣達（2382）為因應北美客戶強勁的AI算力需求，持續加速布局美國AI伺服器產能，近日再宣布斥資逾26億元取得加州廠...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
2026減稅新制！基本生活費增至21.3萬元、綜所稅調高免稅額和扣除額 9項新規元旦上路
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 3
AI訂單爆量成「甜蜜負擔」？台積電先進製程滿載！2026年資本支出衝500億美元
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導受惠於全球AI熱潮，台積電已成為NVIDIA、AMD等頂尖客戶的代工首選，近年來囊括巨大的市占率。這不僅為公司帶來了驚人的...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
1.2萬張買單排隊！PCB鑽針廠凱崴再奔漲停 專家示警了
PCB還在燒！PCB 上游鑽針鑽孔廠凱崴（5498）今（26）日股價再度上漲，股價盤中數度衝上漲停價46.5元，並在開盤1個半小時內爆出5萬大量，截稿為止股價仍鎖住漲停，並有1.2萬張買單排隊等買。豐銀投顧分析師李世新認為，目前凱崴股價正乖離、周轉率都偏高，建議短線上先別貿然追入。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了
2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 6
從晶片到板材！Google TPU帶旺這些供應鏈名單
[Newtalk新聞] 全球科技產業持續由 AI、高效能運算與先進製程驅動下，台灣電子供應鏈仍具備長期成長優勢。短期雖受地緣政治、個別市場與客戶結構調整影響，部分公司獲利表現低於預期，但隨著 ASIC、GPU、先進封裝、記憶體與資料中心建設需求持續擴大，產業趨勢明確向上。 以下是國泰證期今天(26日)早盤後整理解析市場關注的個股與產業動向： 2026年IP產業展望 ASIC浪潮下TPU及供應鏈受惠。Broadcom供Google整顆晶片，MTK負責I/O與CoWoS。Celestica組裝，TTM供高階板材，旺矽、精測、精成科、京元電、日月光切入測試與封裝。 PCB產業 短期人形機器人量體有限，獲利優於消費性產品，有助改善結構。關注欣興(3037)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)。 上品(4770) 3Q25獲利率受中國、美國案影響低於預期。台美晶圓廠建廠帶動槽車需求，為明年成長動能。估25/26 EPS 10.19/16.07元，維持買進。 緯穎(6669) ASIC高檔、GPU新客戶出貨，4Q25營收創高，AI比重逾60%。Amazon Trainium3於2Q~3Q出貨新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 1
外資連7賣近10萬張！廣達盤中翻黑 分析師：恐續測低點
代工大廠廣達（2382）連7日遭外資賣超逾9.5萬張，今（26）股價開在265元後無力上攻，盤中由紅翻黑，一度下探262元、跌幅約0.76％。分析師示警，近期記憶體價格大漲，對下游電腦產業形成明顯成本壓力，若投資人手中尚未持有廣達，現階段不建議介入，因股價仍有回測12月18日約260元附近低點的可能。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 2
「測試族群最有戲」 欣銓、穎崴噴漲停 分析師看旺：基本面撐腰
AI應用帶動測試需求升溫，測試廠欣銓（3264）、穎崴（6515）今（26）日一早即亮燈漲停；旺矽（6223）也同步走高，盤中漲幅逾半根停板。運達投顧分析師吳官隆指出，今日上櫃股票人氣歸隊，在大盤量能不足、權值股表現受限的情況下，市場資金明顯轉向中小型個股，並看好明年第一季的成長動能。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
記憶體動起來！自營商狂掃華邦電、南亞科等5檔 大手筆猛砸「這檔」逾6000萬搶進
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（24）日上漲61.51點，漲幅0.22%，終場收在28,371.98點，成交金額4,299.94億元。據證交所資料，今天三大法人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
10月純益賺贏整個第三季！MLCC需求帶飛「這被動元件大廠」 董事長樂觀看待2026
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導被動元件大廠蜜望實（8043）日前公布財報成績，其10月單月每股純益1.44元，賺贏第3季一整季。昨（24）日蜜望實召開法說會，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
百萬人氣ETF 00919與它落難！慘遭「國家隊」撤資1.68億元 3檔主動式ETF挨砍6千張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股周三開高震盪，終場加權指數收在28371.98點，上漲61.51點，漲幅0.22%，成交量為4299.94億元。根據「玩股網」資料，「國...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
大東電：跟著台廠供應鏈進軍美國 AI資料中心成下一波成長動能
根據《財訊》雙週刊報導，電纜廠大東電（1623）12月23日舉行上市前媒體茶敘。公司表示，2025年前11月營收達59.93億元，已超越去年全年54.83億元，創歷史新高。近五年營收由10億多元至2024年突破50億元。目前在手訂單金額超過120億元，訂單能見度已延伸至2028年，未來3年營運動能以國內電網建設為主，並逐步布局跟隨台積電供應鏈赴美的新市場。財訊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
五大題材 點燃台股作夢行情
台股進入年底封關倒數，台股多頭強勢催油門力拚亮麗封關，專家看好，12月作帳行情可望延續至2026年法說會密集召開前夕的台股財報空窗期，作夢行情接棒炒熱，資金蠢蠢欲動之際，聚焦矽光子、低軌衛星、無人機、半導體設備及Google TPU供應鏈等五大題材，成為法人押寶2026年的前哨焦點。工商時報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
吃下CPO大單添柴火！這「連接器廠」開盤跳空攻頂 穎崴、凌航齊入列13檔漲停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日以紅盤28,443.48點開出，最高觸及28,590.91點，截至上午9點30分保持走揚趨勢，開盤有13檔個股攻上漲...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話