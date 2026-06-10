看好自家前景！台積電新任副總5月大手筆加碼2張 持股逼近2500萬元

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晶圓代工龍頭台積電（2330）利多頻傳，不僅5月營收表現亮眼，高階主管也以實際行動力挺自家公司。（本刊資料照）

晶圓代工龍頭台積電（2330）利多頻傳，不僅5月營收表現亮眼，高階主管也以實際行動力挺自家公司。根據公開資訊觀測站最新披露的內部人持股異動事後申報顯示，今年剛晉升為台積電營運組織先進技術工程副總經理的田博仁，5月再度大手筆加碼自家股票2張。若以上個月台積電平均收盤價2,263.25元計算，本次投資金額約達452.65萬元，顯見其對公司未來前景充滿信心。

事實上，這已不是田博仁今年第1次加碼。他在升任副總經理之前持有台積電股票3,051股，隨後在今年2月與3月分別逢低買進2,000股與4,000股，加上5月再度購入的2,000股，目前累計持股已達11張又51股（共11,051股）。以台積電今（10日）的收盤價2,255元計算，田博仁手中持有的台積電股票總市值已高達約2,492萬元。

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這位在今年5月台積電技術論壇上首度亮相、並大方分享最新製程技術與擴產進度的副總經理，是台積電超大晶圓廠的核心掌舵者。田博仁畢業於國立交通大學電子工程系所，自1998年加入台積電以來，深耕半導體生產營運管理超過25年。他所管理的晶圓12B廠與研發團隊緊密配合，成功推動了從28奈米到全球最領先的2奈米等先進邏輯製程技術的落地量產，在產品效能、良率提升及供應鏈管理上功不可沒。

高管頻頻加碼，無疑與台積電強勁的營運基本面相呼應。台積電甫公布的5月合併營收交出漂亮成績單，單月營收達4,169.8億元，不僅較4月小幅成長1.52％，更比去年同期大幅增長約30.1％，持續穩站4,000億元以上的高檔水準，並創下歷史同期新高紀錄。累計今年前5個月的合併營收已達1.96兆元，年增率維持在近3成的亮眼表現。

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