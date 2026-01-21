看好藍領！黃仁勳：AI時代能拿6位數年薪

▲ 輝達執行長黃仁勳，21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2026世界經濟論壇（WEF），正在瑞士達沃斯（Davos）進行，多國政要皆有與會，商界及科技界巨擘也有多位參與，包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，他週三在達沃斯演說時，提到AI時代藍領勞動人員將更加吃香，年薪有望上看6位數。

根據《商業內幕》報導，黃仁勳21日在世界經濟論壇表示，AI技術將帶來大規模的基礎建設潮，並帶動數兆美元的新增投資，對於有一技之長的藍領人員來說，建造資料中心所需的人力需求也與他們有關。

按照黃仁勳的說法，美國對於協助建立AI設施的勞動崗位需求「明顯增長」，在某些情況下，工資幾乎翻倍：「每個人都應該能過上體面的生活，不需要電腦科學博士學位都能拿到6位數年薪」。

黃仁勳的相關言論，淡化了外界對於AI將搶人飯碗的部分擔憂，認為由於AI數據中心建設的快速增長，市場對職業技工的需求也持續上升，比如水管工、電工和建築工人。

報導提到，AI對勞動市場的影響是今年世界經濟論壇的熱門話題，而黃仁勳長期都堅信，AI並不會像某些人擔心的那樣，造成大規模失業，反而還會創造大量就業機會。

