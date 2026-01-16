看好記憶體前景！台積電前董座劉德音斥資2.46億購入美光股票

台積電前董座劉德音斥資782萬美元，購入美光2萬3,200股股票。資料照。廖瑞祥攝



AI熱潮帶動 HBM、3D NAND Flash、DDR5等記憶體供不應求，產業迎來春燕！前台積電董事長劉德音，看好記憶體產業前景，近日以美光董事身分，加碼購入Micron股票2萬3,200股，總金額逾782萬美元，折合台幣約2.46億元。

根據美國SEC證券交易委員會資料顯示，劉德音在1月13日與14日，分別以每股337.07、336.63、337.5美元的價格，購入美光2萬3,200股的股票，總金額超過782萬美元。交易完成後，劉德音持有的美光股票增加到2萬5,910股。

劉德音在去年3月5日出任美光董事，成為該公司董事會成員之一。

他目前也是加州大學柏克萊分校工程顧問委員會成員，於母校成立「科技競爭力與產業政策中心」（TCIP），以智庫型態研究如何提升半導體先進技術研發與製造競爭力。劉德音亦擔任 J&M Copper Beech Ventures（多元策略投資基金）的創辦人兼董事長。

劉德音在台積電工作了30多年，建立首座8吋晶圓廠，之後還為台積電創建第1座12吋晶圓廠，曾擔任資深副總、共同營運長，2018年出任董事長，在2024年6月退休。在他的領導下，台積電成為全球最大的半導體代工廠。

他的職涯始於英特爾，曾參與了該公司32位元微處理器開發。後來轉任AT&T貝爾實驗室，從事電子研究。

