看好記憶體熱潮有望持續 劉德音斥資2.46億元買進美光挺自家公司

[Newtalk新聞] 近年的 AI 投資熱帶動記憶體市場供不應求，出現漲價缺貨潮，各家記憶體廠獲利表現亮眼。股價也以倍數計番漲。前台積電董事長劉德音退好後擔任美光（Mircon）董事，近期也大幅加碼買進自家股票，金額達 782 萬美元（約新台幣 2.46 億元），以示自己也看好記憶體產業的前景。

根據美國證券交易委員會（SEC）資料顯示，劉德音在 1 月 13 日與 14 日，分別以每股 337.07、336.63、337.14 美元價格，大手筆買進美光 23,200 股，總金額 782.17 萬美元。交易完成後，劉德音增持的美光股票來到 25,910 股。昨日美光收在 336.63 元。

自 2024 年六月於台積電退休後，劉德音定居於美國，除了在母校加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）創辦智庫「科技競爭力與產業政策中心」（TCIP），同時擔任該校工程顧問委員會成員；去年三月，劉德音受美光延攬擔任董事。

數據顯示，美光去（2025）年累計飆漲逾 240%，今年來又漲近 18%。這波大漲背後，受惠於記憶體產業在 AI 基建浪潮推動下，進入上行周期。隨全球 AI 基設建設進入爆發期，記憶體產業迎來「超級週期」。一方面，AI 伺服器對記憶體容量和帶寬的需求遠超過一般伺服器。另一方面，美光、三星、SK海力士等大廠去年起將生產線向高端記憶體產品（像是 HBM）傾斜，擠壓了傳統記憶體產品的產能，從而掀起整個行業的漲價潮。

去年 12 月，美光公布極度樂觀的業績展望，2026 財年第二季度營收為 183～191 億美元，優於市場預期 144 億美元，每股盈餘（EPS）區間估 8.22～8.62 美元，遠超預期的 4.71 美元。該公司還將 2026 財年的資本開支預期，自 180 億美元提高至 200 億美元，彰顯對記憶體晶片行情持續炸裂，開始推動該公司加速擴產的步伐。加上出現高層加碼自家公司持股的消息，突顯出在全球 AI 基建浪潮下，對記憶體的後市需求不看淡。

