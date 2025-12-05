看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣

2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。（圖／資料照）

2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。

《壹蘋新聞網》昨起舉行網路投票，詢問「藍綠白4人搶2026台中市長寶座，你支持誰？」投票時間進行至12月5日下午3點截止。截至今（5）日上午8點，已有99988人參與投票。

《壹蘋新聞網》針對藍綠白4人參選台中市長發起投票。（圖／翻攝自壹蘋新聞網）

投票顯示，藍綠白4位人選中，楊瓊瓔獲得31.8%目前位居第1，第2名是江啟臣的31.5%，2人僅相差0.3個百分點。第3名是麥玉珍的20.9%，何欣純15.2%則墊底，不過這不是最終結果，仍有機會出現逆轉。

目前外界不少人雖認為江啟臣會參選台中市長，且具贏面，但在地經營許久的國民黨立委楊瓊瓔上月28日在臉書宣布參選台中市長，喊話「我準備好了！」除透露未來會推出相關的市政願景，也強調將延續盧秀燕市長的市政建設、也一直是盧的好戰友，「市民的需求與託付，瓊瓔義無反顧，全力以赴」。

外界認為，若江和楊瓊瓔協調不成，恐透過初選決定由誰出線。對此，盧秀燕上月29日出席台中市大里區農會創立105週年活動，她接受媒體採訪表示，國民黨內人才濟濟，各個是強棒，想為台中市民爭取服務都是好事，「加油」。

