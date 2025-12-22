看好賴清德連任！林濁水預言「藍營這事成致命傷」：2028後再對峙4年

總統賴清德面臨朝小野大的執政困境，更在經歷726、823兩度罷免失敗後聲勢直墜，外界普遍認為藍白聯手在2028大選實現政黨輪替的可能性較高；對此民進黨前立委林濁水認為，只要國民黨不願意放棄親中，就很難拿下總統大位，不過在民眾支持國會改革、不挺行政院頻頻反制的情況下，民進黨要想拿回單獨過半也非易事。

資深媒體人黃暐瀚透過臉書表示，林濁水在《暐瀚撞新聞》中分析憲法法庭與行政院長不副署一事；林濁水認為，眼下社會僵局在於「正反雙方意見都對，都有道理，但誰都說服不了誰」。

林濁水預測，2028立委選舉「藍白過半機會仍高」，但總統賴清德依舊可以達成連任目標，這是因為國民黨始終不願意放棄「親中」。林濁水也補充，在民調顯示民眾支持國會改革、不支持政院不斷反制的情況下，民進黨想在立法院拿回單獨過半也不容易。

對此黃暐瀚簡單作結，即林濁水認為朝野對立、憲政僵局難解，賴清德將在2028連任，但仍陷於朝小野大的困境，執政黨、在野黨之間要再對峙4年。

