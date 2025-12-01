看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統

政治中心／許智超報導

距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。

陳水扁日前在廣播節目《有夢上水》表示，明年地方選舉是賴清德的「期中考」，按慣例期中選舉對執政黨相對不利，但賴清德過去屢打破政治魔咒，有望翻轉傳統選情，在2026九合一大選寫下佳績。

廣告 廣告

陳水扁舉1996、2001、2018與2022年為例，1996年國民黨李登輝以54％得票率當選總統，但隔年民進黨在地方選舉大勝，贏得12個縣市；2000年他本人執政，隔年只剩9個縣市；蔡英文執政後，2018年剩6個縣市，2022年再減為5個縣市。

陳水扁接著說，賴清德過去打破過不少魔咒，當過行政院長、副總統的人可當到民選總統，過去沒有人如此，因此他認為賴清德具備逆勢能力，看好賴能帶領民進黨在明年地方選舉大有斬獲，更直呼「我的第六感很準」。

此外，陳水扁也提醒，民進黨2018年曾大意失荊州丟了高雄，因此即便現在民調領先，在高雄選戰仍不能掉以輕心，至於誰才是最有可能出線的人選？他的第六感「感覺」邱議瑩應該就是陳其邁認可，最能延續陳其邁施政理念與擘畫藍圖並可無縫接軌的人，只是不方便公開表態。不過，他也強調，自己並未代替陳其邁發言。

更多三立新聞網報導

陳水扁挺邱議瑩 陳致中赴路竹替許智傑助講

綠高雄市長初選激戰！陳水扁曝「第六感」：陳其邁心中接班人是邱議瑩

2027年中共攻台說惹議 陳水扁發聲挺賴清德：適時澄清說明，哪裡錯了？

呂秀蓮批「納稅錢買武器」！林濁水開嗆：你要當面跟習近平說？

