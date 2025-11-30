看好這條供應鏈股價準備起飛！蔡正元曝「搭上Gemini 3順風車」：將更快獲利

​Google於本月推出最新大型語言模型Gemini 3，外界也因其亮眼表現抱以高度期待。前立委蔡正元在《大大平評理》節目中表示，Gemini 3當前為全球能力最佳的大型語言模型，在各種計算指標上遙遙領先，為人類文明之進步，而其所使用晶片為台積電代工生產、美國博通設計，蔡正元認為，Gemini 3有關之供應鏈「谷歌鏈」廠商股價將上漲。

蔡正元表示，Google搜尋引擎用戶多、關鍵字搜尋多、廣告收入多，在此系統上架設AI並不會遇到財務問題，不像OpenAI遭遇資金困境，需要募款，Google年收入完全能負擔此開銷，因此將更快獲利。Gemini起初並不被看好，可能是因為資料庫龐大緣故，大型語言模型竟越寫越好。

蔡正元指出，因為AI技術表現亮眼，並不看好加密貨幣發展，認為在AI技術快速發展下，當前已發展出撰寫程式技術，難保不能破解區塊練技術，個人加密貨幣錢包將面臨被破解風險。

蔡正元補充，銀行至少能夠稽查、負責，若真遭到竊盜也是流至其他銀行，能夠追查，因為現代金融運作基石是結算系統「只要是美元，結算系統就在紐約；只要是人民幣，結算系統就在北京；只要是盧布，結算系統就在莫斯科」。蔡正元坦言，相比之下，加密貨幣則是「來無影，去無蹤」。

