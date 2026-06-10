看好馬斯克太空夢IPO 富邦人壽申購台幣約190億元佈局

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美國探索科技公司（SpaceX）首次公開募股（IPO）上市，引爆申購潮，包括台灣的富邦人壽。（(Space X 官網）

富邦金9日代富邦人壽發布重大訊息，富邦人壽擬參與Space Exploration Technologies Corp.在美國那斯達克掛牌的普通股初次公開發行，申購金額上限6億美元。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）首次公開募股（IPO）上市，將在美東時間6月12日以股票代號「SPCX」在那斯達克交易所掛牌上市，也引來申購潮。

該公司規劃透過IPO籌資創紀錄的750億美元（約新台幣2兆3685億元），有望使上市市值達到1.77兆美元（約新台幣55兆9000億元），全球投資人申購情況熱絡，目前開放申購國家包含台灣，而富邦人壽成為金融業開了金融業第一槍。

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富邦金9日代富邦人壽公告，擬參與Space Exploration Technologies Corp.（SpaceX）在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌的普通股初次公開發行，申購金額上限6億美元（約新台幣189億4300萬元）。

富邦金9日代富邦人壽發布重大訊息，富邦人壽擬參與Space Exploration Technologies Corp.在美國那斯達克掛牌的普通股初次公開發行，申購金額上限6億美元（不含交易佣金及其他相關稅費），實際交易單位數量及每單位價格待確定後另行公告。

富邦人壽指出，此次投資的目的是依《保險法》規定，為壽險資金的運用。至於未來一年是否會有其他交易，將視市場情況與公司策略而定。

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