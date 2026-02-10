看好高市「積極財政」 日股連2天衝新高、首突破57000大關

2026年2月9日，日本證券公司的外牆螢幕顯示日經指數不斷攀升，讓路過的行人不禁停下腳步。美聯社



日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院改選中取得壓倒性勝利後，日本股市今日（2/10）續衝新高，首度收盤突破57000點關卡，連續兩天刷新歷史高點，顯示市場預期高市內閣將加速推行「積極財政」並推動成長戰略。

日經指數今日收盤報57650.54點，較前一天大漲1286.60點，漲幅達2.28％。這不只是該指數首度收盤站上57000點關卡，盤中更一度上漲1596.25點至57960.19點，刷新盤中最高紀錄。

同時，東證股價指數（TOPIX）同日上漲71.71點，收於3855.28點，漲幅達1.90%，同樣創下歷史新高。美國道瓊工業指數9日同樣連續兩個交易日刷新歷史高點，亦為日本股市注入動能。

受自民黨8日在日本眾議院改選大勝提振下，日經指數9日收盤首度站上56000點大關，刷新歷史高點後，市場預期高市內閣將加速推行「積極財政」並推動成長戰略，今日多檔個股持續獲買盤支撐，東證Prime市場超過8成個股股價上揚，呈現全面漲勢。

高市早苗在9日舉行記者會時，除了表明將努力達成食品消費稅率2年歸零政策外，更展現推動「負責任的積極財政」決心，提振投資人信心。高市強調，將重視「確保市場信任」，並指出會持續「密切關注」日圓貶值壓力下的匯率動向。

