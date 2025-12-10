看好高雄商機 鐵板燒名店南部首店進駐高雄大立

圖說：掀起無菜單鐵板燒熱潮的樂多多集團旗下鐵板燒品牌「明水然」南部首間門店12月14日將進駐高雄大立。（圖片來源：樂多多提供） 看好高雄五福商圈的人潮與消費能力，掀起無菜單鐵板燒熱潮的樂多多集團旗下另一鐵板燒品牌「明水然」宣布插旗南台灣，南部首間門店12月14日將進駐高雄大立。樂多多集團董事長林少鈞表示，隨著國內外觀光人口的激增，接下來預計在今年聖誕節前開出包括台灣、新加坡與香港尖沙咀共計5間鐵板燒品牌直營店。

廣告 廣告

同樣主打「肉品+海鮮」的本質與特色，「明水然」與集團旗下另一鐵板燒品牌，標榜日式風格的「明水然•樂」差異，在於「明水然」呈現多元的創意料理手法，套餐中不僅有生猛龍蝦與時令鮮魚，還提供菲力牛排、伊比利豬、雞腿以及加價購的日本和牛等多款優質主餐肉品選項。

圖說：「明水然」呈現多元的創意料理手法，套餐內含時令鮮魚、生猛龍蝦、顧客自選主食。（圖片來源：樂多多提供） 套餐內含時令鮮魚、生猛龍蝦、顧客自選主食，如有喜歡的食材，可以提前3天預訂。12/14至12/31的開幕慶期間，消費者來「明水然」高雄大立店用餐，加贈特調氣泡飲「明水藍」。個人套餐從前菜到甜點的套餐料理，按食材的特色與季節性，全數交由師傅透過鐵板的手藝來負責搭配，也讓客人入口都充滿未知的驚喜。高雄大立表示，明水然進駐後，為顧客提供了更多節日聚餐的選擇，也讓大立的餐飲版圖與料理風貌更加完善、豐富。

更多品觀點報導

壽山盃高爾夫公益賽12/15開放報名 勸募愛心助弱勢

義大世界999秒跨年煙火震撼回歸 「藍色流星雨、巨型煙火樹」打造全台最浪漫倒數夜

