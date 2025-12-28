看好「鄭習會」！柯志恩：平等交流各界樂見

▲看好「習鄭會」！柯志恩：平等交流是各界樂見的結果。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文日前表示，希望在明年上半年出訪中國。對此，國民黨立委柯志恩表示力挺，在兩岸關係陷入停滯的現狀下，若能秉持對等、平等的原則進行交流，這應是各界樂見的結果。



日前鄭麗文上《POP大國民》節目提及，因下半年將投入選舉事務，所以希望行程能定在明年上半年，但她也強調成行的前提是受邀，若沒有安排與習近平見面，則不會前往。



柯志恩指出，連總統賴清德都曾表達想與習近平喝珍珠奶茶的意願，外界不應動輒將與中國的交流視為「抹紅」，這種做法對維護和平毫無幫助。柯志恩進一步提到，鄭麗文的規畫不僅限於中國，後續也計畫赴美拜訪智庫，這是一連串的外交行程。

柯志恩表示，在野黨主席雖然沒有實權，但透過與美中兩強的互動，可以創造和諧穩定的氛圍，她相信鄭麗文具備足夠的智慧，在對等的前提下為台灣尋求最大利益，並展現兩岸和平的可預期性。



