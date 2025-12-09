看好2026年世足賽商機 竣邦-KY營運射三箭拼明年雙位數成長

【記者許麗珍／台北報導】看準2026年世足賽事商機，運動戶外機能性布料設計大廠竣邦國際(4442)投入運動品牌新品開發與機能升級，今年已跨入訂單量更大的核心系列產品，預期明年起將逐步挹注整體營運表現，力拼2026年營收雙位數成長。

竣邦-KY11月合併營收1.33億元 年增21.22%。竣邦執行長蕭志偉表示，全球通膨雖可能壓抑消費意願，加上品牌競爭激烈、新進者不斷切入市場，致使成長環境不如以往，但竣邦透過積極開發新客戶、拓展新業務領域，加上運動領域訂單持續增加，將是明年主要的成長動能。

竣邦-KY表示，運動領域已成為公司營運成長新引擎，目前佔整體營收比重約6成，觀察運動領域知名主力客戶合作開發項目逐年成長，在運動領域銷售貢獻更是連續3年創下歷史新高，尤其竣邦-KY與運動領域主力客戶合作進一步加深，除過去聚焦季節性產品，今年已跨入訂單量更大、產品生命週期相對較長的核心系列產品，預期明年起將逐步挹注整體營運表現。

其次，竣邦-KY表示在國際品牌跨界聯名風潮趨勢下，運動領域主力客戶於今年第4季推出跨界聯名新品牌，目前持續進行專案開發、業務接單，有機會於明年上半年陸續訂單出貨，並為運動領域銷售動能再添助力。

隨著2026年世足賽、國際大型體育賽事陸續登場，竣邦-KY表示在運動品牌客戶在新品開發與機能升級上的投入力道加大，目前已與多家品牌客戶合作開發相關產品，有望同步受惠市場商機，增添未來營運更上層樓。

在戶外領域方面，品牌客戶去年庫存調整完畢，今年整體下單、備貨力道已重回常軌，近期戶外領域品牌客戶旗下新增高端子品牌。此外，竣邦-KY近兩年公司積極拓展知名日本品牌客戶，打開新市場業務機會，今年已有多項專案陸續進入量產階段，在日本市場取得重大進程，根據目前掌握知名日本品牌客戶需求回饋，明年訂單需求有望帶來穩定貢獻。

面對2026年全球體育盛事陸續登場，包括史上規模最大的國際足總世界盃、冬季奧林匹克運動會以及世界棒球經典賽等大型國際賽事，竣邦-KY表示品牌客戶對服飾在機能性、舒適度、耐候性及設計辨識度的要求也同步升級，促使運動服裝不再僅限於比賽場域，而是延伸至訓練、日常穿搭及運動休閒(Athleisure)等多元場景，進一步擴大機能布料應用範圍，目前已與多家品牌客戶合作開發相關產品，強化生產彈性與交期控管，有助品牌客戶賽事提前展開的產品規劃與備貨時程。

竣邦執行長蕭志偉竣（圖右）表示，運動領域訂單持續增加，將是明年主要的成長動能。竣邦提供

蕭志偉指出，今年第4季接單較去年同期呈雙位數成長，惟部分出貨將遞延至明年1月。整體訂單能見度多落在60天，大型客戶提供的預估量可達6個月。隨著運動領域產品占比由去年不到五成提高至今年約六成，高毛利的開發型產品帶動整體毛利率上升。

展望未來營運，竣邦-KY採取三箭齊發策略，包括積極拓展運動、戶外、專業工裝及袋包材多元應用領域；開拓品牌客戶長銷核心系列專案開發；鎖定高端、中高端產品定位等，藉此保持穩定的毛利率。

