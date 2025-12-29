看好AI主宰2026台股行情、00987A明掛牌！ 前十大囊括「7千金」

台新投信宣布旗下首檔主動式ETF——「主動台新優勢成長」（00987A）明（30）日將掛牌上市。圖左至右分別為台新投信國內股票投資部副總沈建宏、台新投信行銷業務資深副總經理陳文雄、台新投信總經理葉柱均、台新投信投資長趙志中、及台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥。 圖：黃偉柏／攝影

[Newtalk新聞] 「先說結論，明年還是看好買股票；AI 股還是很 AI 股，悲哀的（沒沾上 AI 題材的個股）還是很悲哀的」，台新投信投資長趙志中一語道破，為 2026 年台股展望立下開場白。但認為，即便 AI 投資仍備受看好，但個股表現將差異很大。

對於 2026 年，趙志中表示，全球經濟維持穩定，美國經濟在川普「大而美法案」的財政激勵、聯準會（Fed）降息及 CSP（雲端服務供應商）資本支出續增的支撐下，可望避免經濟衰退的風險，且經濟成長逐漸追上通膨，營造出最有利風險性資產表現的「金髮女郎」環境。

但也提醒，須留意因適逢美國期中選舉年，「沒有人能預測川普會在選前、選後做些什麼，來影響全球政經環境，股市恐掀起波動」，故利用主動式ETF更能趨吉避凶。

回頭看台股，趙志中指出，在產業發展趨勢上，AI 算力持續供不應求，預估 2026 年企業每股獲利（EPS）可望逐季走升，整體年增率將上看 20%，股票仍有高點可期。而具供應鏈優勢的台灣成長股將成為領頭羊，00987A 即是囊括一籃子「優勢成長股」的主動式ETF。

算力的供不應求將延續至 2026 年，CSP 大廠不僅持續購買 GPU，也積極自研晶片，2025 年美系五大 CSP 資本支出預期上修至年增 67%，2026 年合計資本支出將破 5,000 億美元。在 AI 需求帶動下，明年台灣成長股及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。

圖：資料來源：Bloomberg、台新投信整理，2010/1～2024/12。台灣成長股採 MSCI Taiwan Growth Index

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，投資人想抓住成長股的「α」（超額報酬），主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。據統計，全球主動式ETF規模近年（2018～2024年）成長逾 10 倍，打敗大盤成為市場顯學；台灣方面，隨今年主動式ETF正式開放，規模亦呈跳躍式增長，未來可望成投資市場新主流。

魏永祥指出，台灣的半導體供應鏈在全球 AI 扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，除了半導體，未來在 AI 伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為「新護國群山」，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。這些績優成長股透過經理人靈活操作、因時調整，更能獲取超越大盤報酬的機會。

圖：資料來源：Bloomberg、台新投信整理，2010/1～2024/12。台灣成長股採 MSCI Taiwan Growth Index

00987A 鎖定台股中具獲利成長力的「AI 供應鏈」，成分股約 30～50 檔。根據台新投信官網最新資料，其前十大成分股包含：台積電（2330）、緯穎（6669）、富世達（6805）、聖暉（5536）、弘塑（3131）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、亞翔（6139）、鴻勁（7769）。

其中共 7 檔為「千金股」，而聖暉、台達電、亞翔等也是一股要價好幾百元的高價位電子股；然而，這檔ETF僅透過 10 元發行價，即可讓小資族參與到這些強勢股的成長性。

