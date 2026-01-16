看好AI帶動記憶體需求 劉德音砸2.46億加碼買進美光股票

前台積電董事長劉德音近日大舉加碼買進美光股票，市場解讀看好AI帶動記憶體產業前景。 （資料照片）





AI應用快速擴張，帶動高頻寬記憶體（HBM）與DRAM、NAND Flash需求大增，市場持續出現供不應求情況，價格走揚，也推升記憶體族群股價強勢表態。前台積電董事長劉德音近期也以實際行動力挺產業前景，大手筆加碼投資美光（Micron）股票，合計投入金額高達782萬美元（約新台幣2.46億元），引發市場關注。

根據公開資料顯示，劉德音於今年1月13日及14日，分別以每股337.07美元、336.63美元及337.14美元的價格，分批買進美光股票共2萬3,200股，總交易金額達782.17萬美元。完成交易後，劉德音持有的美光股票數量提升至2萬5,910股。

半導體業界指出，隨著AI伺服器、高效能運算（HPC）及資料中心需求增高，HBM成為關鍵零組件，記憶體廠產能滿載，報價持續上修，相關廠商獲利能見度大幅提升，也讓市場資金積極湧入記憶體族群。

劉德音於2024年6月自台積電退休後，定居美國，仍持續活躍於科技與產業政策領域，不僅在母校加州大學柏克萊分校創辦「科技競爭力與產業政策中心」（TCIP），並擔任工程顧問委員會成員，同時成立投資基金「J&M Copper Beech Ventures」。

去年3月，美光延攬劉德音出任董事，借重其在半導體產業的深厚經驗與國際視野。此次再度大舉加碼持股，也被市場解讀為對AI浪潮下記憶體產業長期發展的高度認同。

法人分析，AI訓練與推論需求短期難以降溫，HBM供給吃緊恐延續至2026年，記憶體價格仍具上行空間，產業景氣循環已正式進入新一波成長週期。劉德音重押美光，也等同為記憶體產業前景投下「信心票」。 （責任編輯：殷偵維）

