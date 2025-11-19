看好AI效應南方崛起 寬量國際、亞果遊艇打造南台灣「S廊帶高峰會」

【記者許麗珍／台北報導】看好長期AI大投資帶動下的台灣南方崛起題材，寬量國際(QIC)、富邦證券、亞果遊艇(7566)聯手宣佈將於11月21日舉行首屆「S廊帶高峰會(S-Corridor Summit)」，打造台灣版「Sun Valley Forum」，亞果遊艇將提供現場7艘遊艇仿效歐美高端價值俱樂部創造獨特經歷。

11月21日亞果台南安平遊艇碼頭舉行的首屆「S廊帶高峰會」，共邀請120位橫跨高科技產業及投資界的貴賓，透過16個工作坊(work shop)，及海上巡航等創意休閒活動，讓與會企業與投資界的決策人士一起透過系統性的交流，對於台灣未來5年願景向全世界提出長期論述。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，「S廊帶高峰會」的S代表兩個字，一是半導體semiconductor，另一個是南方south，全球資源豐富的南方因AI 的大投資趨勢，都翻轉為全球快速成長的新區塊，如美國的德州，和台灣的南方都成為區域中閃爍的星星。

李鴻基指出南台灣因為有以台積電為首的半導體供應鏈進駐，開始吸引各方資源匯集，但可惜的是，缺乏有系統的論述和宣傳，全球資本市場對於這個區塊還沒有全面性的了解，寬量國際就是看到它的未來長期潛力，因此結合了富邦證券和亞果遊艇，一起為台灣南方世代的華麗轉身，提出一個全新的嘗試。

「S廊帶高峰會」目標就是要打造成台灣版的「Sun Valley Forum」，李鴻基表示講求人情味的南台灣，非常適合安排美國過去10年來為以科技及投資圈決策者的永續發展的需求，所成立的誇界交流年度盛會「Sun Valley Forum」，透過企業家與投資決策者的深度交流，彼此交換對產業，文化，和經濟的永續經營的看法，激盪出不同觀點，豐富社會的多元發展。

李鴻基指出，今年是「S廊帶高峰會」元年，不論是企業家，投資者及意見領袖，可以跨界在這樣的峰會場合，針對未來5年企業營運與產業趨勢交換看法，這不會是傳統的投資論壇，而是更深度的意見交流，成效肯定更為深遠及具影響力。

亞果遊艇董事長侯佑霖則指出，首屆「S廊帶高峰會」地點選在亞果遊艇舉行，是極為創新的企業與資本對接模式，亞果遊艇集團推動台灣海洋休憩，服務面向橫跨國際認證的碼頭泊位、船舶代管、高度客製化航程規劃，正積極串接全球遊艇港灣網絡及海洋經濟資源，推動台灣海洋產業發展，將海灣從地理空間轉化為跨界對話與合作樞紐，未來要打造不僅是一個碼頭或會所，而是融合生活風格、人脈結盟與商業契機的海洋平台。

富邦證券總經理郭永宜表示，在企業與資本市場之間，富邦證券始終扮演關鍵橋樑角色，不僅提供專業金融服務，更協助企業邁向國際市場、創造長期價值。富邦證券此次響應S廊帶計畫，期望串連台灣製造業的底蘊、科技業的創新力，加上綠能與AI帶來的新經濟動能，展現台灣產業的戰略價值，推動南台灣成為亞洲產業創新走廊核心。

