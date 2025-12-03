看好AI效應 永豐金估明年GDP成長3.7%

永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，明年獲利成長與能見度最高的產業仍是ＡＩ相關供應鏈。（記者陳建興攝）

記者陳建興∕台北報導

永豐金三日舉辦二０二六年投資展望說明會，永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，二０二六年獲利成長與能見度最高的產業仍是人工智慧（ＡＩ）相關供應鏈，預估台灣ＧＤＰ成長率百分之三點七，台股加權指數上看二萬五千點至三萬三千點，另受弱勢美元政策影響，新台幣匯價偏強估在二十八點八至三十二元之間。

黃蔭基說明，國際貨幣基金預估二０二六年全球經濟成長百分之三點一，台灣受惠於ＡＩ護體、出口投資動能充沛，預測二０二五年全年經濟成長率百分之六點九，二０二六年經濟成長率百分之三點七；同時，全球ＡＩ資本支出占ＧＤＰ比率由百分之零點五上升至百分之一，ＡＩ需求從算力、能源向儲存空間、應用端擴散，對景氣貢獻日益顯著。

永豐投顧資深副總經理林秀貞說明，行政院主計總處預估二０二六年經濟成長百分之三點五四，相對保守，主因為主計總處預估二０二六年出口值六千六百四十四億美元，而永豐金認為ＡＩ將持續帶動台灣經濟成長，不會因美國景氣走緩而出現明顯下滑，預估出口值上看七千四百三十七億元。

至於二０二六年央行降息可能性，黃蔭基認為，預估明年消費者物價指數年增率為百分之一點六七，並未低於央行總裁楊金龍先前談及降息議題時設定的年增率降至百分之一點五以下水準。