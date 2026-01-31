看姊不爽！莽妹「叫Uber Eats」寄刀…要被抓去關了

台北市一對姊妹平常關係不和睦，某天妹妹竟然透過外送平台送了2把刀給姊姊，導致姊姊心生畏懼報案，台北地院審理此案，判定妹妹違反恐嚇危害安全罪，判處拘役20天、得易科罰金，全案可上訴。

回顧這起事件，蔡姓女子和姊姊的關係不佳，2024年12月26日下午1時多，也就是聖誕節的後一天，透過外送平台Uber eats寄送兩把未拆封的主廚刀，送到姊姊的租屋處，而姊姊看到刀後心生畏懼，當場就到派出所去報案、提告。

蔡女表示自己確實有買刀，不過只是不小心選錯地址，台北地院審理此案，認為她沒有以理性方式解決和姊姊的紛爭，甚至在偵查期間及準備程序時，都否認犯行，直到上庭後才坦承，加上未與姊姊達成和解，考量智識程度、家庭經濟、犯罪動機等，最終依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，可易科罰金，以每日1000元計算。

